Declan Rice: j’ai raté trois tirs au but lors de la jeunesse de Chelsea – mais j’en prendrai un contre l’Allemagne

eclan Rice se dit prêt à avancer si l’Euro 2020 de la semaine prochaine avec l’Allemagne est décidé aux tirs au but – malgré son terrible bilan sur place dans les tournois.

Le milieu de terrain anglais a marqué l’un des deux penaltys pour West Ham la saison dernière, mais a révélé qu’en tant que joueur de l’académie avec Chelsea, il avait raté trois tirs au but décisifs lors des tirs au but.

L’Angleterre a subi l’agonie des défaites face à l’Allemagne aux tirs au but à Italia ’90 et à l’Euro ’96, le manager actuel Gareth Southgate ayant raté son effort décisif il y a 25 ans, et a également perdu aux tirs au but lors de l’Euro 2004 et de la Coupe du monde 2006.

Rice a révélé qu’il avait sa propre histoire personnelle de misère par fusillade, mais dit qu’il a travaillé sur des techniques mentales pour changer sa fortune.

Euro 2020 : comment l’Angleterre s’en est-elle sortie face à l’Allemagne récemment ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il se porterait volontaire pour un penalty lors d’une fusillade, Rice a répondu : “Oui, définitivement. Si vous m’aviez demandé il y a quelques années, j’aurais probablement dit non.

“Dans trois tournois différents à Chelsea quand j’étais enfant, [I had] trois chances de gagner pour notre équipe et j’ai raté les trois !

« Cela ne sonne pas très bien. Je ressens à l’époque, quand j’étais enfant, la pression d’être absent, l’excitation, monter le ballon, nous étions nerveux.

“C’est drôle maintenant avec les fans qui regardent et je les ai pratiqués à West Ham toute la saison, venir ici est à peu près le processus dans ma tête.

« Quand l’arbitre siffle, vous n’avez pas à y aller. Vous pouvez vous donner quelques secondes supplémentaires, des techniques de respiration juste pour vous détendre, puis tout est question de visualisation – comment vous voulez mettre le ballon au fond du filet – et ce sont des choses que j’ai commencé à développer en vieillissant . J’essaie juste de m’entraîner et si mon nom est appelé à le faire, je suis sûr que je peux ranger le ballon.

L’équipe de Southgate pratique souvent les tirs au but en essayant d’imiter une situation de match, tandis que le manager a également effectué un travail approfondi sur les aspects mentaux des tirs au but, notamment en utilisant un psychologue sportif.

“C’est juste une répétition pour moi”, a déclaré Rice.

« À l’entraînement, nous le faisons correctement. Il y a un sifflet, vous pouvez prendre votre temps et vous mettre dans la zone. Obtenez-vous de la façon dont vous voulez courir jusqu’au ballon, et vous pouvez être là aussi longtemps que possible et pratiquer autant que vous le souhaitez. Vous êtes donc dans la zone et vous voulez juste frapper la balle et essayer de toucher le fond du filet. Donc, quand cela arrive un jour de match, vous le connaissez et vous savez où vous allez mettre le ballon. »

L’Angleterre a fait un pas vers la fin de son envoûtement de pénalités en Russie il y a trois ans en battant la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale.

“Nous avons eu du succès, évidemment dans la Coupe du monde, nous avons réussi aux tirs au but, et aussi dans la Ligue des Nations”, a déclaré Rice.

« Donc, en tant que groupe, nous connaissons le processus par lequel nous devons passer. Mais il s’agit de choisir mentalement une place et de vouloir simplement mettre le ballon au fond des filets. »

Rice, 22 ans, a déclaré que le premier tournoi dont il se souvenait était la Coupe du monde 2010, lorsque l’Angleterre a été battue 4-1 par l’Allemagne en huitièmes de finale, mais s’est sentie lésée après que le but de Frank Lampard n’ait pas été accordé à 2-1, malgré un centre. la ligne.

Il a révélé qu’il avait regardé des images du penalty raté de Southgate contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 96 et a déclaré que les joueurs voulaient se venger de leur manager mardi.

“J’ai évidemment vu celui-là dans le passé”, a-t-il déclaré. “C’est dur. Je suis sûr que Gareth va vouloir se venger. Il a raté un penalty. Mais tout le monde a raté un penalty. J’en ai raté un deux jours avant la fin de la saison. C’est le foot. Gareth est prêt. Je suis sûr qu’il va nous préparer à gagner et j’espère que nous pourrons le faire pour lui aussi afin qu’il puisse prendre sa revanche.

“Le principal [England v Germany match] pour moi, grandir était le but refusé par Lampard en 2010. Évidemment, les tournois avant 1999 je ne suis pas né ! Le principal souvenir pour moi est la Coupe du monde 2010, et évidemment ce match. »