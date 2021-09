Declan Rice: Manchester City affrontera Manchester United pour la star de West Ham – Man United News And Transfer News

in

Le désir de Manchester United de signer Declan Rice de West Ham serait menacé, Manchester City étant désormais également intéressé par sa signature.

Le milieu de terrain polyvalent serait le premier choix d’Ole Gunnar Solskjaer pour le poste de milieu défensif, mais malheureusement, aucun transfert n’a eu lieu au cours de l’été.

United a obtenu les signatures de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho mais n’a pas pu apporter un nouveau visage à leur salle des machines.

Cet échec est la seule critique que les fans ont pour la fenêtre de transfert et il reste à voir si c’est une décision que Solskjaer regrettera.

Il est entendu que le besoin d’un milieu de terrain existe toujours et vient d’être reporté à l’été prochain.

Selon The Sun, City est prêt à combattre les Red Devils pour Rice, l’ayant gardé à l’œil depuis qu’il a fait sa percée pour West Ham.

On pense que l’équipe de Pep Guardiola a retardé les déplacements d’un milieu de terrain alors que Fernandinho a prolongé son séjour, mais il ne devrait pas rester au-delà de cette saison.

En tant que tel, Rice est arrivé en tête de leur liste de remplaçants potentiels et toute demande de West Ham ne sera pas un problème pour City.

On ne pense pas que le club londonien panique pour l’avenir du talentueux Anglais car il lui reste encore trois ans pour son contrat actuel, malgré le rejet à deux reprises des offres de prolongation.

On dit que Manchester United n’a pas eu l’impression qu’un milieu de terrain de première classe était réalisable cet été et espère que Rice sera plus disponible l’été prochain.

Solskjaer a refusé de se plier à la volonté de West Ham en ce qui concerne leur prix demandé et il est peu probable qu’il cède soudainement maintenant que Guardiola est également intéressé.

Au contraire, l’intérêt de City verra le prix de Rice augmenter encore plus et United devra peut-être chercher ailleurs pour investir.