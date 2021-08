Declan Rice: Manchester United a son milieu de terrain par rapport à la star de West Ham – Man United News And Transfer News

in

La cible de Manchester United, Declan Rice, semble être une option idéale pour le rôle de milieu de terrain défensif à United, qui a été identifié comme un point faible dans la formation de l’équipe actuelle.

Pour l’instant, Rice n’est pas un joueur à United mais en tant que cible de transfert signalée pour le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, il est important de comparer son style et ses attributs aux autres options de l’équipe pour avoir un petit avant-goût de ce qui pourrait arriver. au club à l’avenir.

Le club actuel de West Ham évalue actuellement l’Anglais à une valeur de 100 millions de livres sterling qui, s’il était payé, briserait le record de transfert le plus cher de Man United.

Le joueur de 22 ans a encore trois ans sur son contrat actuel avec des informations affirmant que la star n’est pas satisfaite de son évaluation sur le marché actuel.

C’est après que les rivaux de United et de la Premier League, Chelsea, ont examiné le joueur pendant d’innombrables mois, mais ont été rebutés par le prix demandé par West Ham.

Dans un article du Sun, les statistiques de Rice ont été comparées aux stars actuelles de United à Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic ainsi qu’aux options de milieu de terrain offensif.

Source : Le Soleil

D’après les statistiques, il est clair que Bruno Fernandes et Paul Pogba sont les menaces offensives claires, mais il faut s’y attendre d’un joueur avide de buts et jouant beaucoup plus près de l’attaquant que du pivot du milieu de terrain.

Donny van de Beek se présente également comme une menace offensive claire par rapport à Declan Rice, bien que la majorité de ses matchs soient des apparitions de remplacement.

Cependant, cela ne préoccupe pas les fans de United, car on sait depuis toujours qu’il est recherché au club en remplacement de Matic dans ce rôle de milieu de terrain défensif.

Rice enregistre en moyenne 1,74 interceptions par 90 minutes, McTominay, Matic et Fred enregistrant respectivement 1,21, 2,05 et 1,7.

Les statistiques claires à comparer avec celles de Rice sont celles de Matic, car elles partagent des rôles similaires.

Le joueur de 22 ans arrive en deuxième place en ce qui concerne les plaqués gagnés, ce qui est une partie importante d’un jeu défensif avec 1,21 plaqués par 90 minutes contre 0,95 et 0,9 pour McTominay et Matic.

Fred devance cette course avec un total de 1,33 plaqués toutes les 90 minutes.

La précision de passe de Rice est à nouveau à la deuxième place avec 88,68% toutes les 90 minutes, Matic ne battant le jeune qu’avec un taux de réussite de 89,04%.

Alors que les statistiques prouvent que Matic est légèrement meilleur dans le rôle de milieu de terrain défensif, les fans doivent considérer que les statistiques ne sont pas trop éloignées les unes des autres par rapport à leur âge.

Ces chiffres pourraient être soutenus pour montrer que United vise une cible coûteuse qui ne s’améliorera pas par rapport à la configuration actuelle.

Cependant, Rice continue de grandir dans la ligue avec Matic après son apogée, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de temps pour s’améliorer pour l’Anglais alors qu’il cherche à obtenir un gros transfert bientôt.