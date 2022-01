Declan Rice: Manchester United reçoit un coup de pouce en signant le milieu de terrain de West Ham United cet été – Man United News And Transfer News

Manchester United préparerait une offre importante pour Declan Rice l’été prochain.

Le milieu de terrain de West Ham United serait l’un des meilleurs noms de la liste de United, et selon The Sun, ils ont déjà commencé à préparer le terrain pour ce qui serait une signature très riche la saison prochaine.

Rice est sans doute le joueur le plus important de West Ham et a été au cœur de leur reconstruction sous David Moyes.

Le joueur de 22 ans est un leader sur et en dehors du terrain et s’est imposé comme un membre crucial de l’équipe nationale d’Angleterre.

Rice a fait ses débuts seniors pour les Hammers à l’âge de 18 ans, lors d’une défaite 3-2 contre Southampton.

Depuis lors, son jeu global s’est amélioré régulièrement et de manière impressionnante, et il a fait preuve d’une grande maturité pour ancrer le milieu de terrain de West Ham. Rice excelle à briser le jeu, surtout pendant les phases de transition.

Il est intelligent avec le ballon et a la capacité de passer pour dicter le tempo en profondeur. Idéalement, il s’épanouit aux côtés d’un milieu de terrain plus dynamique qui peut donner une impulsion offensive.

Il pourrait être juste la signature que United recherche à bien des égards.

David Moyes l’a qualifié de meilleur milieu de terrain titulaire du pays et a promis qu’il ne ferait que s’améliorer. Il a déclaré à Sky Sports: « Je ne suis pas d’accord avec les propriétaires pour dire qu’il est un footballeur de 100 millions de livres sterling. Bien, bien plus que 100 millions de livres sterling. Bien, bien plus.

« Je ne suis pas d’accord avec les propriétaires pour dire que Declan Rice est un footballeur de 100 millions de livres sterling. Bien plus que 100 millions de livres sterling. Bien plus. » #WHUFC conservera-t-il son précieux atout cet été ? ️ – Sky Sports (@SkySports) 8 mars 2021

West Ham a eu du mal à trouver de la cohérence récemment et devrait manquer la qualification pour la Ligue des champions. Dans ce cas, Rice pourrait chercher à passer à une équipe qui correspond à son ambition, et un déménagement à Old Trafford pourrait se concrétiser.