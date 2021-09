Declan Rice marque lors d’un match historique alors que West Ham montre à Tottenham comment cela se passe en Ligue Europa avec une victoire au Dinamo Zagreb

in

West Ham a lancé sa campagne en Ligue Europa sur un flyer avec une victoire convaincante 2-0 au Dinamo Zagreb.

Les buts de Michail Antonio et Declan Rice ont assuré une victoire méritée aux Hammers en Croatie contre l’équipe qui a éliminé Tottenham de la compétition la saison dernière.

.

Antonio a donné l’avantage à West Ham à la 21e minute

.

Et Rice, qui était capitaine de l’équipe, a scellé la victoire 2-0 au début de la seconde mi-temps

L’équipe de David Moyes a dominé l’affrontement, mais son premier match a eu lieu dans des circonstances très fortuites alors qu’Antonio s’est accroché à la passe arrière lamentable de Kevin Theophile-Catherine avant de contourner Dominik Livakovic et de pousser le ballon à la maison.

La frappe de Rice n’a cependant rien de chanceux, car il a fait preuve d’un athlétisme et d’un sang-froid extraordinaires à la 50e minute.

Rice a tout déclenché en interceptant le ballon sur la ligne médiane. Le milieu de terrain a couru dans le canal gauche, repoussant un défenseur de Zagreb avant de passer le ballon entre les jambes de Livakovic pour sceller la victoire.

Alors que Genk n’a battu que le Rapid Vienna 1-0, West Ham est en tête du groupe H après la première journée. Pendant ce temps, Tottenham se bat en Conference League. Comment les temps changent…

.

Rice a marqué lors de sa 150e apparition pour West Ham

.

Moyes gagne à nouveau pour West Ham. C’est ce qu’il fait

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

