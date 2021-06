” Declan Rice me rappelle Michael Carrick “, déclare l’animateur de talkSPORT, qui salue ” l’influence apaisante ” de la star anglaise mais pense que l’équipe de Gareth Southgate manque toujours de conviction

in

Jamie O’Hara a salué “l’influence apaisante” de Declan Rice sur l’équipe d’Angleterre, affirmant que le regarder lui rappelle Michael Carrick.

Rice est un acteur clé pour l’Angleterre, qui a lancé sa campagne pour l’Euro 2020 avec succès en prenant le dessus sur la Croatie dimanche.

.

Rice et Kalvin Phillips ont assuré que l’Angleterre a remporté la bataille du milieu de terrain contre une équipe croate qui compte Luka Modric

Cela ne s’est jamais vraiment produit pour Carrick sur la scène internationale, mais il a connu une belle carrière en club, remportant de nombreux trophées au cours de ses 12 années à Manchester United.

Et O’Hara pense qu’il existe des similitudes entre l’ancienne star de Red Devil, Tottenham et West Ham et le n°4 anglais.

“Il me rappelle beaucoup Michael Carrick”, a déclaré O’Hara à talkSPORT Breakfast.

«Quand vous avez des joueurs comme ça dans l’équipe, vous êtes tout simplement à l’aise. C’est bien comme milieu de terrain, quand tu as quelqu’un comme ça à côté de toi ou quelqu’un derrière toi qui peut protéger le ballon.

.

Carrick a protégé ses défenseurs tout au long de sa carrière mais a également apporté un peu de sang-froid au milieu du parc

“Vous savez qu’en tant que demi-centre, vous pouvez lui donner le ballon sous pression et vous savez qu’il ne va pas le donner. Vous avez besoin d’influences apaisantes dans l’équipe et je pense que Declan Rice est cela.

O’Hara est très excité par la capacité de cette équipe d’Angleterre, qui est l’une des favorites pour remporter la finale de cet été.

Mais l’animateur de talkSPORT pense qu’il leur manque simplement cette conviction nécessaire pour aller jusqu’au bout.

“Je regarde cette équipe d’Angleterre et je pense que chacun d’entre eux sont tous de bons joueurs”, a ajouté O’Hara. «Ils peuvent tous passer, ils peuvent tous le maintenir sous pression.

.

L’Angleterre était loin d’être parfaite à Wembley mais a fait le travail. O’Hara pense qu’ils peuvent être meilleurs, cependant

“Ayez juste un peu plus de confiance, un peu plus de conviction que nous pouvons vraiment dominer les équipes et viser la jugulaire.

“C’est une bonne équipe avec les meilleurs joueurs et je pense juste que nous manquons un peu de conviction que nous pouvons le faire.”

