Declan Rice “mécontent” du prix fixé par West Ham United – News 24

Declan Rice de West Ham est mécontent d’être privé d’un transfert par son club.

Les Hammers auraient imposé un prix demandé de 100 millions de livres sterling à l’homme anglais, dont la valeur marchande selon Transfermarkt n’est que de 60 millions de livres sterling.

Et un nouveau rapport dans The Telegraph affirme que ” Rice est mécontent que West Ham United l’ait effectivement exclu du marché des transferts de cet été en le valorisant à 100 millions de livres sterling et n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat “.

Le journaliste Matt Law note que les Hammers sont la seule équipe de Premier League à n’avoir pas réussi à signer une nouvelle signature cet été et « n’ont pas démontré à Rice que le club peut être à la hauteur de son ambition.

“Malgré son engagement envers West Ham et sa détermination à continuer de faire de son mieux pour le club, Rice veut se battre pour les trophées et jouer au football en Ligue des champions”, déclare le journaliste.

On avait espéré plus tôt dans l’été que, après un superbe prêt au stade de Londres la saison dernière, Jesse Lingard pourrait être utilisé comme un poids dans un accord pour Rice.

Cependant, Law affirme que “Toute approche pour re-signer Lingard, de manière permanente ou en prêt, pourrait inciter United à demander la signature de Rice, mais l’international anglais craint que l’évaluation de West Ham ne fasse peur au club d’Old Trafford”.

“Telegraph Sport a révélé en exclusivité que Rice avait déjà refusé deux nouvelles offres de contrat, qui comprenaient des augmentations de salaire significatives, mais cela n’a pas entraîné de changement dans la position de West Ham”, affirme Law.

“La situation est susceptible d’amener Rice à annuler son accord actuel, qui aura deux ans à courir à la fin de cette saison, et forcera effectivement West Ham à baisser son prix demandé.”

Le problème de Rice est similaire à celui de la star de Tottenham, Harry Kane – un long contrat qui, dans le cas de Rice, inclut l’option d’une année supplémentaire après la date de résiliation de juin 2024.

Law pense également que Manchester City rejoindra United et Chelsea pour poursuivre le joueur de 22 ans l’été prochain, et que ” United et Chelsea ont peut-être déjà fait une offre pour Rice si sa valorisation avait été fixée entre 60 et 70 millions de livres sterling “.

C’est une situation frustrante pour le joueur et les clubs poursuivants, mais à moins que West Ham ne descende de sa position élevée, il n’y a pas grand-chose à faire.