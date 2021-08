Declan Rice “ne demande pas de quitter West Ham” malgré l’intérêt de Chelsea et de Manchester United alors que la star anglaise retourne à l’entraînement

in

Declan Rice est revenu à l’entraînement de West Ham et n’exigerait apparemment pas de transfert du club malgré l’intérêt de Chelsea et de Manchester United.

United lorgne le milieu de terrain, mais ils sont confrontés à la concurrence des Bleus qui veulent le remettre dans leurs livres après l’avoir libéré de leur académie à l’âge de 14 ans.

.

Rice est aimé des fans de West Ham, mais il est entendu que son cœur est tourné vers son club d’enfance Chelsea

L’international anglais aurait refusé à deux reprises l’offre de conditions améliorées et d’une prolongation de son contrat avec West Ham en attendant de voir si l’un ou l’autre club consolide son intérêt.

Selon The Telegraph, il n’est pas prêt à forcer une sortie, ayant rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison lundi après trois semaines de congé après l’Euro 2020.

La hiérarchie du stade de Londres serait également détendue quant à l’avenir de Rice.

Son contrat actuel a encore trois ans à courir – le club détenant une option pour le prolonger jusqu’en 2025 – et il n’y a aucune pression sur le manager David Moyes pour vendre l’un de ses joueurs clés alors que les Hammers cherchent à s’appuyer sur leur brillante dernière campagne.

.

Rice a eu un Euro 2020 à retenir et son action n’aura fait qu’augmenter

Carlton Cole, qui a joué à la fois pour West Ham et Chelsea, pense qu’il vaut les 100 millions de livres sterling exigés par son club à la suite de ses performances exceptionnelles à l’Euro 2020 pour les Three Lions.

Il a déclaré à talkSPORT la semaine dernière: “Chaque fois qu’il tapait dans un ballon en euros, je me disais:” Son prix a augmenté!’

« Il devient de plus en plus désirable et pour moi, c’est un joueur de haut niveau – nous le savons tous à West Ham.

«Il a fait ses preuves là-bas et a été sous le mentorat d’une grande légende de West Ham en Mark Noble.

“Il [Noble] n’a pas eu de sélection pour l’Angleterre mais a été un excellent modèle pro. Rice a travaillé sous sa tutelle et a appris les ficelles du métier pour être un leader sur le terrain.

« Il a les qualités d’un milieu de terrain central, mais il peut aussi jouer comme défenseur central. Tout ce qu’il y a avec Declan, c’est qu’il a besoin de jeux au plus haut niveau.