« Declan Rice ne fera PAS 200 apparitions en Premier League pour West Ham »

Declan Rice n’obtiendra pas 200 apparitions en Premier League pour West Ham, estime Simon Jordan.

Le joueur de 22 ans a effectué son 150e match de haut niveau lors de la victoire de samedi contre Crystal Palace et semble aimer la vie au London Stadium sous la direction de David Moyes.

GETTY

Rice est devenue l’une des joueuses les plus appréciées du football anglais

Les Hammers sont à un point des places de la Ligue des champions, semblent forts en Ligue Europa et ont récemment reçu un investissement substantiel du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Mais malgré le succès que connaît West Ham en ce moment, Jordan pense qu’ils ne pourront tout simplement pas garder Rice plus longtemps étant donné à quel point le milieu de terrain a été impressionnant pour le club et le pays.

Chelsea, Manchester City et Manchester United sont tous considérés comme des candidats potentiels à la signature du milieu de terrain et Jordan envisage un transfert de plus de 100 millions de livres sterling dans un avenir pas trop lointain.

« Il ne fera pas 200 apparitions pour West Ham », a déclaré l’ancien président de Crystal Palace, s’exprimant lors de l’émission en milieu de matinée sur talkSPORT avec Jim White et Danny Murphy.

« Ce n’est pas parce que West Ham n’est pas un terrain fertile pour qu’il joue un bon football. C’est parce que quelqu’un fera une offre convaincante à West Ham et – indépendamment de l’énorme investissement dans la propriété de ce club – ils le vendront.

« Ce sera probablement au nord de 100 millions de livres sterling parce que c’est le marché ridicule dans lequel nous nous trouvons.

.

Rice a joué dans la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 et compte déjà 27 sélections pour son pays

« Là où il va, c’est un débat entre qui présente son agent et comment cet agent est présenté et à quoi ressemble l’opportunité qui existe.

« Ce n’est pas parce que je décris ce qui est énorme, c’est parce que je suggère qu’il y a d’autres clubs qui vont gagner des choses, plutôt que de concourir en championnat et d’entrer en Europe.

« Au fait, West Ham pourrait bien gagner la Ligue Europa parce qu’ils préparent leur stand pour le faire et il y a une anticipation qu’ils puissent y aller – et c’est quelque chose à célébrer.

« Mais quand vous avez Manchester City, Chelsea et peut-être Man United, vous parlez de trois équipes qui peuvent mettre le feu à la salle économiquement et faire à peu près ce qu’elles veulent.

« Alors que Man United ne peut rien gagner actuellement, Man City et Chelsea peuvent actuellement le faire. Il y a donc la réponse à la question dans quelle direction de voyage va-t-il. »

Glenn Hoddle dit que Declan Rice est le « meilleur joueur de Premier League » et Phil Foden deviendra le « meilleur joueur du monde »