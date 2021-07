Declan Rice révèle que le bébé de son frère est né quelques instants après le vainqueur de Harry Kane pour l’Angleterre

Declan Rice a eu une raison supplémentaire de célébrer après la victoire de l’Angleterre sur le Danemark (.)

Declan Rice a révélé que la partenaire de son frère avait donné naissance à une petite fille quelques instants après que Harry Kane ait marqué le vainqueur de l’Angleterre contre le Danemark lors de leur demi-finale de l’Euro 2020 mercredi soir.

L’équipe de Gareth Southgate a réservé sa place pour la finale de dimanche contre l’Italie avec une victoire 2-1 à Wembley, mais avait besoin de temps supplémentaire pour vaincre le Danemark.

Rice a de nouveau débuté aux côtés de Kalvin Phillips au cœur du milieu de terrain anglais et a livré une autre solide performance.

Mais le milieu de terrain de West Ham a eu une raison supplémentaire de célébrer après le coup de sifflet final après avoir été informé du nouvel ajout à sa famille.

“Mon frère a littéralement eu un bébé, littéralement au moment où le deuxième but est entré”, a déclaré Rice à BBC Sport.

« Mon frère pleure, il a eu une petite fille. C’est une nuit incroyable, je suis si heureuse. C’est une soirée spéciale tout au long.

« Une première finale depuis 1966. J’ai tellement envie de la faire pour les gens à la maison. Vu les réactions, je suis aussi un fan.

« J’aimerais être avec eux pour les encourager, nous n’avons encore rien gagné. L’Italie est une équipe supérieure mais nous sommes prêts.

Pendant ce temps, Southgate a exhorté ses joueurs anglais à surmonter “un obstacle de plus” contre l’Italie lors de la finale de dimanche à Wembley.

“Je suis tellement fier des joueurs”, a déclaré Southgate après la victoire contre le Danemark.

«C’est une occasion incroyable de faire partie de – nous savions que ce ne serait pas simple.

“Nous avons dit aux joueurs que nous devions montrer notre résilience et revenir de quelques revers, et nous l’avons fait ce soir. La chose la plus agréable est que nous avons donné à nos fans et à notre nation une nuit fantastique, et le voyage se poursuit pendant encore quatre jours.

«Il y a un autre obstacle énorme à essayer de surmonter. L’Italie est une très bonne équipe. Ils ont montré une forme exceptionnelle et ont des guerriers défensifs à l’arrière qui ont tout traversé. C’est quelque chose à espérer.

