Declan Rice révèle qu’il est devenu un oncle alors que l’Angleterre a marqué le but vainqueur contre le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020 et que le frère de l’as de West Ham « pleurait des yeux »

La famille Rice a passé une soirée inoubliable mercredi.

West Ham et l’as anglais Declan ont joué un rôle clé alors que les Three Lions ont atteint leur première finale de tournoi majeur depuis 1966.

Rice a eu une nuit inoubliable alors que l’Angleterre a atteint la finale et qu’il est devenu un oncle

La demi-finale contre le Danemark à Wembley a dû aller en prolongation car Harry Kane a marqué le but vainqueur au cours des 15 premières minutes pour porter le score à 2-1.

Rice a ensuite appris qu’il était devenu un oncle quelques instants après le coup de sifflet final.

S’adressant à BBC Sport, il a déclaré: «Mon frère a littéralement eu un bébé, alors que le deuxième but est entré.

« Il pleure, il a eu une petite fille. C’est une soirée spéciale à tous points de vue !

Mount et Rice et leurs meilleurs amis d’enfance et célébrés ensemble sur le terrain de Wembley hier soir

C’était en effet une soirée spéciale et les célébrations à Wembley et dans tout le pays étaient folles.

La prochaine étape est l’Italie lors de la finale de dimanche, qui se déroulera à nouveau à Wembley devant environ 90 000 fans.

“Une première finale depuis 1966”, a ajouté Rice. «Je veux tellement le faire pour les gens à la maison.

” Vu les réactions – je suis aussi un fan. J’aurais aimé être avec eux pour les encourager, nous n’avons encore rien gagné. L’Italie est une équipe de premier plan, mais nous sommes prêts.

Rice a commencé tous les matchs de la campagne anglaise de l’Euro 2020 jusqu’à présent, formant un formidable partenariat au milieu de terrain avec Kalvin Phillips.

La star de West Ham est certaine de commencer la finale de dimanche alors que lui et le reste de l’équipe d’Angleterre cherchent à créer l’histoire.

