Declan Rice révèle qu’il était ” bourdonnant ” après avoir regardé le message passionné de Stuart Pearce sur talkSPORT avant la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark

Declan Rice a révélé comment il avait regardé le discours entraînant de Stuart Pearce sur talkSPORT avant la demi-finale de l’Angleterre contre le Danemark mercredi.

expert de talkSPORT et actuel entraîneur de la première équipe de West Ham, Pearce a donné un message brillant et passionné aux joueurs anglais avant le match – et a été regardé plus de 500 000 fois sur Twitter.

Rice a commencé tous les matchs anglais de l’Euro 2020 jusqu’à présent

Les Three Lions ont gagné 2-1 après les prolongations, mettant en place une première finale de championnat majeur depuis 1966.

La star de Hammers, Rice, a déclaré que des messages comme celui de Pearce l’avaient aidé à sortir et à se produire.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré: “Je l’ai regardé et j’étais en train de bourdonner. C’est juste Pearcy à un tee vraiment. Quelqu’un qui vous motive et vous prépare pour les grands matchs. C’est quelqu’un qui a été là-bas et qui l’a fait avec l’Angleterre.

“A joué dans de grands matches et est une icône pour l’Angleterre. L’écouter et voir les réactions était incroyable.

« Il parlait de toutes sortes. Sables de cambrure. Cornouailles. Tarte et purée. Poisson et frites. J’étais comme ‘Allez sur Pearcy’.

“C’était une vidéo incroyable et des choses comme ça que vous pouvez regarder et vous donne cette excitation de sortir et de jouer.”

GETTY

Pearce faisait partie de l’équipe d’Angleterre de l’Euro ’96 qui a atteint la demi-finale

Pearce a eu une grande influence sur Rice car il est devenu le meilleur joueur de West Ham et l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe anglaise de Gareth Southgate.

Interrogé sur son influence, Rice a ajouté : « Il a été le meilleur. Nous parlons régulièrement à West Ham. Nous parlons de ce type d’expériences que je vais vivre dimanche et il vous prépare en quelque sorte à cela.

«Vous pouvez être honnête et avoir une bonne conversation avec lui. Il sera honnête avec vous et vous dira ce qui est attendu, ce qui vous attend et comment saisir les occasions.

Le riz est un favori des fans pour le club et le pays

“Quelqu’un comme lui, il n’était pas vraiment dérouté par quoi que ce soit. Un peu comme moi, je bourdonne juste pour le jeu et j’ai hâte.

« Il dit qu’il faut toujours être concentré sur son jeu. Ne laissez pas l’occasion vous prendre et ce n’est qu’un autre match de football. Vous devez sortir et faire ce que vous avez fait au niveau du club et tout s’arrangera de lui-même.

“Vous pouvez être vous-même là-bas et quoi qu’il arrive arrive. J’aime sa mentalité.

