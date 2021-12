La saison exceptionnelle de Declan Rice l’a vu devenir l’un des meilleurs joueurs de West Ham United, ce qui l’a à son tour lié à un transfert dans certains des plus grands clubs de Premier League.

Chelsea et Manchester United seraient tous deux passionnés par le milieu de terrain et l’ancien attaquant des Hammers, Tony Cottee, pense qu’il n’y aura qu’un seul endroit où il ira s’il décide de quitter l’est de Londres.

Rice (r) a eu une immense saison jusqu’à présent pour les Hammers

« Si Declan décidait de partir, je pense qu’il ira à Chelsea », a déclaré Cottee à Betting Expert.

« La raison en est qu’il était à Chelsea quand il était enfant. Il est le meilleur ami de Mason Mount et il a grandi avec tous les jeunes enfants du club.

« Vous savez, Tammy Abraham, il est en Italie maintenant, mais il a grandi avec lui, Callum Hudson-Odoi et Reece James.

« Tous ces jeunes garçons qui jouent si bien pour Chelsea, Declan est ami avec eux.

Mount et Rice et les meilleurs amis d’enfance et pourraient être réunis à Chelsea s’ils faisaient une offre

«Je ne veux pas qu’il parte, mais s’il partait, je pense que la plupart des fans de West Ham ne seraient pas contre le gars qui va à Chelsea. Parce que nous savons tous qu’il était là quand il était enfant.

En l’absence du capitaine régulier Mark Noble, Rice a reçu le brassard de David Moyes et s’est épanouie avec la responsabilité supplémentaire.

Alors que ses relations avec Chelsea font des Blues le favori pour le signer, Man United pourrait toujours être à la recherche du joueur de 22 ans et leurs féroces rivaux City pourraient voir Rice comme remplaçant du vieillissant Fernandinho, qui aura 37 ans à la fin. de la saison.

« Si je regarde Manchester United, ils ont Fred et Matic et Declan est définitivement un meilleur joueur que ces deux-là », a ajouté Cottee.

«Je pense qu’il est un si bon joueur. Je pense que si vous regardez Manchester City, où vous avez Fernandinho, qui arrive à la fin de sa carrière, il doit être remplacé.

Les performances de Rice ont aidé son équipe à figurer parmi les quatre premiers après 13 matches de championnat et l’ont vu lié à Chelsea, Man United et Man City