Declan Rice serait mécontent de l’évaluation de West Ham United

Declan Rice serait mécontent de l’évaluation de 100 millions de livres sterling de West Ham United et pourrait en conséquence résilier son contrat au club, selon Matt Law de The Telegraph.

Le milieu de terrain de 22 ans était un homme recherché au cours de l’été, apparaissant sur le radar des rivaux des Hammers en Premier League, Manchester United et Chelsea.

Declan Rice mécontent de l’étiquette de prix par West Ham United

Rice est mécontent, mais restera engagé envers West Ham

Rice a initialement ajouté du carburant au feu de transfert lorsqu’il a rejeté un nouvel accord de West Ham le mois dernier. C’était la deuxième fois que le milieu de terrain refusait une offre du club.

Le rapport de The Telegraph affirme que Rice pense que West Ham l’exclut désormais d’un mouvement potentiel vers des choses plus grandes et meilleures, telles que défier l’argenterie et jouer en Ligue des champions.

Rice a suscité l’intérêt de United et Chelsea, mais il lui reste encore un peu moins de trois ans sur son contrat actuel au London Stadium, ce qui signifie que les prétendants actifs devront augmenter les frais au goût de West Ham.

Rice a eu un avant-goût de ce que pourrait être le fait de jouer parmi les stars de l’élite du football au cours de l’été, car il a joué un rôle clé dans l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Cependant, le rapport ajoute que tant que le milieu de terrain restera à West Ham, il continuera à tout donner jusqu’à la fin. Rice a joué pour les Hammers le week-end dernier alors qu’ils battaient Newcastle United à St James ‘Park.

Rice pourrait voir son contrat pour déménager

Suite à l’avis de Rice de ne pas prolonger son contrat dans l’est de Londres, le milieu de terrain pourrait choisir de résilier son contrat, qui expire fin juin 2024.

Bien que West Ham semble actuellement détenir les cartes, Rice a essentiellement fixé au club une date limite à laquelle ils devraient le vendre, s’ils doivent recevoir une compensation monétaire des acheteurs potentiels.

West Ham voudra évidemment éviter de perdre un joueur de son calibre sur un transfert gratuit à la conclusion de son contrat, mais ils pourraient être contraints de réduire leur valorisation de 100 millions de livres sterling à mesure que les fenêtres de transfert s’éloignent et se rapprochent.

