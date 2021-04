Declan Rice souffre d’une blessure au genou et est exclu de l’affrontement de West Ham avec les Wolves en raison des quatre meilleurs espoirs du club en Premier League

Le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, a été blessé au genou, selon talkSPORT.

Le joueur de 22 ans est revenu de ses fonctions en Angleterre la semaine dernière avec un problème et ne jouera pas lors du choc de Premier League lundi soir à Molineux.

Rice fait face à un sort en marge

Rice subit d’autres tests et on s’attend à ce qu’il ratera plus d’un match.

Son absence sera un coup dur pour le patron David Moyes.

Rice est sans doute devenu le joueur le plus important de West Ham et est toujours présent depuis le début de la saison 2019/20.

Il a joué un rôle clé dans l’incroyable campagne de West Ham jusqu’à présent, ce qui lui a permis de se classer parmi les quatre premiers et de se qualifier en Ligue des champions.

Une victoire aux Wolves ce soir placera les Hammers dans le top quatre.

Rice est également devenu une partie intégrante de l’équipe d’Angleterre et Gareth Southgate espère qu’il reviendra bientôt à l’action, avec Rice cloué pour une place dans l’équipe du Championnat d’Europe.

