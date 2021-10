Declan Rice vaut PLUS que la star de Tottenham Harry Kane, a déclaré talkSPORT, en tant que capitaine « exceptionnel » de West Ham est évalué à plus de 100 millions de livres sterling

Trevor Sinclair pense que le capitaine de West Ham, Declan Rice, vaut plus de 100 millions de livres sterling, ajoutant qu’il a dépassé l’attaquant de Tottenham Harry Kane en valeur.

Rice a fait un bon début de saison, aidant plus récemment West Ham à remporter une autre victoire en Ligue Europa alors qu’ils balayaient Genk.

Qui vaut plus, Harry Kane ou son coéquipier anglais Declan Rice ?

Il a été largement félicité pour sa performance en Premier League le week-end dernier alors que les Hammers ont gagné à Everton, gardant le milieu de terrain des Toffees Abdoulaye Doucoure silencieux tout au long du match à Goodison Park.

En revanche, Kane a connu un début de saison lent, inscrivant son premier but en Premier League de la campagne le week-end dernier – après sept matchs.

Et Sinclair pense que Rice a maintenant plus de valeur que l’attaquant d’Angleterre et des Spurs, qui se serait vu refuser 127 millions de livres sterling [€150m] déménager à Manchester City dans la fenêtre d’été.

La course a également été liée à un transfert d’argent important loin de West Ham, l’ancien club de Chelsea étant une destination possible.

Et, sur qui est le plus précieux parmi Rice et Kane, Sinclair a déclaré au talkSPORT Breakfast: «C’est difficile. Je pense que West Ham parlait de 100 millions de livres sterling cet été pour Declan Rice.

Rice a aidé West Ham à s’imposer 3-0 contre l’équipe belge

« Je pense qu’il a tellement enrichi ses performances cette saison qu’il vaudra plus qu’il ne l’était l’été dernier.

« Il a été exceptionnel. Je l’ai regardé le week-end dernier contre Doucoure, qui la semaine précédente avait couru Manchester United en lambeaux à Old Trafford – Doucoure ne pouvait pas s’approcher de Declan Rice.

«C’est l’une des performances les plus complètes d’un milieu de terrain que j’ai vu depuis longtemps. Il était brillant.

« Je me dirigerais probablement vers Declan. C’est un bébé, il a 22 ans, il est capitaine de West Ham, il est tellement précieux pour le club en ce moment.

Il a été largement rapporté que Manchester City était coté jusqu’à 150 millions de livres sterling pour signer Kane cet été

« Si vous regardez Harry Kane, je sais qu’il a marqué son premier but de la saison en Premier League la semaine dernière, mais en général, il n’y a pas participé.

« J’ai toujours pensé que c’était trop d’argent quand ils ont commencé à citer 125-150 millions de livres sterling de toute façon, alors j’irais avec Declan Rice. »

