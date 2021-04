Déclaration de Barcelone sur la Super League européenne

Barcelone a publié une déclaration jeudi avant le match de la Liga de l’équipe avec Getafe concernant leur position sur la Super League européenne.

Les géants catalans ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils avaient “conclu un accord avec onze autres clubs les plus importants d’Europe pour former une nouvelle compétition”

Cependant, le Barça et le Real Madrid sont les deux seuls clubs restants dans le projet après que la nouvelle proposition ait été confrontée à une réaction violente du monde entier.

Les six clubs de Premier League, trois équipes de Serie A et l’Atletico Madrid ont depuis confirmé qu’ils avaient changé d’avis et quitteraient la Super League, mais la déclaration du Barça indique qu’ils veulent toujours (besoin?) De participer, du moins pour le moment.

Le voici (vous pouvez lire la déclaration complète ici):

«Le FC Barcelone partage le point de vue de la plupart des grands clubs de football européens, et plus encore compte tenu du climat socio-économique actuel, selon lequel des réformes structurelles sont nécessaires pour garantir la viabilité financière et la faisabilité du football mondial en améliorant le produit proposé. aux fans du monde entier et en consolidant et même en augmentant la base de fans sur laquelle ce sport est soutenu, qui est son pilier et sa plus grande force.

«Dans ce contexte, le Conseil d’Administration du FC Barcelone a accepté, de toute urgence immédiate, l’offre de faire partie, en tant que membre fondateur, de la Super League, une compétition destinée à améliorer la qualité et l’attractivité du produit proposé à les fans de football et, en même temps, et comme l’un des principes les plus inaliénables du FC Barcelone, recherchent de nouvelles formules de solidarité avec la famille du football dans son ensemble.

«La décision a été prise avec la conviction qu’il aurait été une erreur historique de refuser l’opportunité de faire partie de ce projet en tant que l’un de ses membres fondateurs. En tant que l’un des meilleurs clubs sportifs du monde, notre intention sera toujours d’être à l’avant-garde, ce qui est un élément indispensable de l’identité du club et de son esprit sportif, social et institutionnel.

«Dans tous les cas, le FC Barcelone, en tant que club qui a toujours été et sera toujours la propriété de chacun de ses membres, s’est expressément réservé le droit de soumettre une décision aussi importante à l’approbation finale de ses organes sociaux compétents après et étude très nécessaire de la proposition. »