Déclaration de Barcelone sur la vidéo virale de Griezmann et Dembele

Barcelone a publié une déclaration officielle en réponse aux critiques généralisées des stars Antoine Griezmann et Ousmane Dembele suite à l’émergence d’une vidéo du duo semblant se moquer du personnel de l’hôtel au Japon.

Les géants catalans étaient restés silencieux sur la question jusqu’à présent, mais ont maintenant présenté une déclaration et des excuses publiques.

Voici la déclaration dans son intégralité :

« Le FC Barcelone regrette profondément le mécontentement des supporters japonais et asiatiques et des partenaires de notre Club provoqué par une vidéo parue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle deux joueurs de l’équipe première (Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann) ont fait preuve d’un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l’hôtel dans lequel ils séjournaient. « Cette attitude ne coïncide en rien avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend. « Les valeurs du Club et de ses partenaires doivent être quelque chose que le FC Barcelone protège, et cette conviction est présente à tous les niveaux de l’organisation, du Conseil d’administration et des dirigeants aux joueurs des différentes équipes sportives du Club. « Le Club s’engage à améliorer son éducation sur les questions de race, de discrimination et de diversité. Au FC Barcelone, il n’y a pas de place pour le racisme ou la discrimination. « Le FC Barcelone souhaite s’excuser publiquement auprès de tous les fans et partenaires du Club qui se sentent mécontents de cet événement de l’été 2019, une époque où les responsabilités du Club incombaient à un conseil d’administration et à une équipe de direction avant le présent. Le Conseil d’Administration qui gère aujourd’hui le Club s’engage à ce que des épisodes de cette nature ne se reproduisent pas. “Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des fans et partenaires japonais, ce que le Club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu’il juge appropriées.

Griezmann et Dembele ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, mais les retombées se sont poursuivies. Le PDG et fondateur de Rakuten, Hiroshi Mikitan, a qualifié les actions des joueurs d'”inacceptables” dans un tweet et a déclaré qu’il “manifesterait officiellement contre le club”.

Pendant ce temps, Konami a abandonné Griezmann en tant qu’ambassadeur du contenu « Yu-Gi-Oh » à la suite de la vidéo. La société a déclaré dans un communiqué que “la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable” et “à la lumière des récents événements, nous avons décidé d’annuler le contrat”.