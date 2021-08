Déclaration de Binance : les NFT et l’environnement

in

Le sujet controversé actuel dans l’écosystème crypto se concentre sur l’environnement. Eh bien, au cours de la dernière année, une campagne s’est développée qui vise à sensibiliser les utilisateurs du monde de la cryptographie. Il s’agit de l’impact que la technologie cryptographique peut avoir sur l’environnement. Par conséquent, Binance a publié une déclaration expliquant sa vision sur les NFT et l’environnement.

Les positions officielles de Binance concernant les aspects controversés du monde de la crypto ont tendance à devenir pratiquement l’opinion centrale de tous les utilisateurs de crypto. Même pour ces analystes renommés, une bonne base à citer a tendance à être ces positions officielles émises par Binance.

C’est pourquoi sa position officielle sur les TVN et l’environnement offre de nouvelles opportunités aux utilisateurs.

Comment les TVN affectent-ils l’environnement ?

Comme mentionné précédemment, les principales préoccupations concernant l’impact des TVN sur l’environnement incluent des allégations selon lesquelles cette technologie génère des émissions de carbone élevées. Puisqu’ils sont produits à l’aide de blockchains de preuve de travail (PoW) énergivores comme Bitcoin et Ethereum.

Cependant, une partie du cœur de la discussion est que tous les NFT ne fonctionnent pas avec les modèles PoW. Et beaucoup ont un grand potentiel pour façonner le monde moderne, en tant qu’élément fondamental de la 4e révolution industrielle.

Par conséquent, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les progrès technologiques et la durabilité environnementale. Ceci lorsque l’on considère les avantages réels que les TVN peuvent avoir pour la société et l’économie mondiale. Ainsi dictait la position officielle de Binance sur les NFT et l’environnement.

Il est important de savoir que tout a commencé parce que les réseaux PoW, comme Ethereum, sont basés sur l’exploitation minière. Il nécessite de grandes quantités d’énergie pour effectuer des calculs compliqués. Ceci en utilisant des ordinateurs avancés et du matériel minier spécialisé.

Par conséquent, l’équipement nécessite beaucoup d’énergie et produit des quantités considérables de chaleur, ce qui génère des émissions de carbone.

Mais la vérité est que les NFT n’ont probablement pas de relation causale directe avec les émissions de carbone.

Impact de la technologie cryptographique sur l’environnement, par rapport à l’art traditionnel

Selon Binance, si les émissions de CO2 doivent être prises comme référence pour évaluer l’impact environnemental des TVN, alors les formes d’art tangibles existent depuis bien plus longtemps. Et ils ont un coût plus élevé pour l’environnement.

Les formes d’art physiques nécessitent des moyens de production qui impliquent des industries chimiques, l’extraction de minéraux. Ils nécessitent également la transformation des métaux précieux et du bois. En plus des transports et de nombreuses autres activités énergivores.

Pour cette raison, les chiffres impliqués dans l’impact environnemental de l’art traditionnel sont également beaucoup plus difficiles à calculer, puisqu’il n’existe pas de données spécifiques liées aux œuvres d’art, hormis des statistiques provisoires.

Cependant, Binance explique que si même une seule industrie impliquée dans la création et la distribution d’art traditionnel est considérée, l’empreinte carbone de cette activité devient considérable.

De plus, le but ultime de l’évaluation de l’impact environnemental est toujours de réduire l’empreinte carbone. Statistiquement parlant, dans certains cas, les œuvres d’art NFT peuvent même avoir des émissions plus faibles que leurs homologues physiques, même en utilisant des blockchains PoW.

C’est un exemple clair que les TVN et l’environnement n’ont pas vraiment un impact aussi direct.

L’effort pour changer cette vision des TVN se poursuit

Enfin, dans un effort pour atténuer cet impact, de nombreux créateurs et marchés NFT recherchent des alternatives. Et ils améliorent continuellement l’industrie. Les principaux réseaux de blockchain se joignent également à la cause en passant à des modèles plus économes en énergie comme le PoS.

Le potentiel d’applications réelles pour NFT est énorme. Il est également clair que toute innovation technologique aura une empreinte environnementale correspondante. Qu’il s’agisse de moteurs à combustion interne, d’intelligence artificielle ou de smartphones. Tout nécessite une capacité de production et de l’énergie pour fonctionner.

Mais le passage du temps conduit à des améliorations des technologies existantes. Pour Binance, les innovations sont essentielles au progrès. Il est donc important de trouver un équilibre et les innovations de la blockchain, en particulier les NFT et l’environnement, font déjà des progrès à cet égard.

