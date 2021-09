Déclaration de Delhi des BRICS adoptée ; Focus sur la violence en Afghanistan, le terrorisme et le trafic de drogue

in

Et a également condamné dans les « termes les plus forts » les attentats terroristes près de l’aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul dans ce pays. (Crédit : Ministère des Affaires étrangères)

A l’issue du sommet virtuel des BRICS, jeudi 9 septembre 2021, la déclaration de Delhi qui a été adoptée a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle en Afghanistan et a averti que le territoire du pays pourrait être utilisé par des groupes terroristes comme un refuge. Et a appelé à s’abstenir de toute violence et a suggéré que la situation dans ce pays déchiré par la guerre soit réglée par des moyens pacifiques.

La déclaration de Delhi a été publiée après le 13e sommet des BRICS, organisé par le Premier ministre Narendra Modi alors que l’Inde préside le groupe cette année.

Les dirigeants de tous les pays membres, dont le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président brésilien Jair Bolsonaro étaient tous présents. Le président russe Vladimir Poutine et le président brésilien Bolsonaro soutiennent tous deux la ligne de l’Inde sur l’Afghanistan, sur la question du terrorisme et du trafic de drogue en provenance de ce pays.

Dans son discours, le président russe Vladimir Poutine a déclaré : « Le retrait des Américains et de leurs alliés d’Afghanistan a conduit à l’émergence d’une nouvelle situation de crise. Et on ne sait pas encore clairement comment tout cela affectera la sécurité régionale et mondiale, il est donc tout à fait juste que nos pays accordent une attention particulière à cette question. »

« Naturellement, la Russie, comme ses partenaires des BRICS, a toujours prôné l’instauration de la paix et de la stabilité tant attendues sur le sol afghan. Les habitants de ce pays se battent depuis de nombreuses décennies et ont gagné le droit de déterminer indépendamment à quoi ressemblera leur état », a-t-il ajouté.

« Le trafic de drogue et le terrorisme nous menacent depuis le territoire afghan. Nous sommes intéressés à arrêter le flux de migration ; nous défendons que les Afghans puissent vivre en paix et dans la dignité dans leur patrie », a déclaré le dirigeant russe.

Briefing du Sherpa indien du G20

À la fin du sommet, tard jeudi soir, Sanjay Bhattacharyya, le sherpa indien du G20, en réponse à une requête de Financial Express Online relative à la situation en Afghanistan, a déclaré : « Il existe un très fort sentiment de consensus qui soutient notre point de vue. sur les développements en Afghanistan et dans la région.

Et, “Le rôle du CSNU a également été discuté dans le contexte de l’Afghanistan.”

Pourquoi l’Afghanistan était-il si important pour les BRICS ?

La nation déchirée par la guerre est à proximité de la Chine, de la Russie et de l’Inde. Tout ce qui se passe dans ce pays a un impact sur les trois pays membres et dans le monde aussi.

La proximité géographique de l’Afghanistan avec trois pays du BRICS – l’Inde, la Chine et la Russie – fait de la question un élément important du débat régional.

Il a déjà été signalé que la semaine prochaine, trois des pays membres des BRICS se réuniront à nouveau pour l’Organisation de coopération de Shanghai (sommet de l’OCS) à Douchanbé, au Tadjikistan. Et une fois de plus, l’avenir de l’Afghanistan sera en tête de l’agenda des pourparlers.

Déclaration conjointe

L’Iran a également figuré dans les pourparlers entre les dirigeants. Il a un rôle très important à jouer dans la région qui sera touchée par la situation de violence en Afghanistan.

La déclaration conjointe publiée à l’issue des pourparlers a étendu leur soutien à la préservation du plan d’action global conjoint (JCPOA) communément appelé accord nucléaire iranien. Les membres des BRICS ont également convenu que la question nucléaire iranienne doit être résolue par des moyens diplomatiques et pacifiques et conformément au droit international.

La déclaration était axée sur la « nécessité de contribuer à la promotion d’un dialogue intra-afghane inclusif ». Cela aidera à assurer « l’ordre public dans ce pays, la paix et la stabilité.

Et a également condamné dans les « termes les plus forts » les attentats terroristes près de l’aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul dans ce pays.

L’Inde, victime du terrorisme depuis près de trois décennies, est préoccupée par le fait que divers groupes terroristes planifient des attaques contre le pays depuis le sol pakistanais. Des groupes terroristes internationaux tels que Jaish-e-Mohammed (JeM) et Lashkar-e-Taiba (LeT) qui opéraient depuis le Pakistan pourraient désormais trouver refuge sur le territoire afghan.

Lors de la réunion récemment conclue entre le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, le général Nikolay Patrushev et la NSA Ajit Doval, c’était l’une des préoccupations soulevées par l’Inde.

Quant à la Chine, elle s’inquiète du Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM). Il s’agit d’une organisation extrémiste islamique ouïghoure qui utiliserait le territoire afghan pour nuire au Xinjiang.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.