Déclaration de guerre à Ciudad Juárez

Le moment de se tourner vers les faits est arrivé, car les protagonistes de “Boxing Juárez It’s Back!” Ils ont eu leur dernière chance devant les micros cet après-midi lors d’une conférence de presse, avant les duels qu’ils tiendront ce vendredi 16 juillet au gymnase municipal Josué Neri Santos de Ciudad Juárez.

Le panneau d’affichage spectaculaire que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’ sur le signal ESPN 2.

Dans le combat stellaire de la nuit, l’invaincu Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores exposera sa place privilégiée au classement de la Coupe du monde contre le dangereux heurtoir vénézuélien Otto ‘El Tigre’ Gámez dans la division des poids légers.

Bryan, sûr de profiter de son statut local, a souligné : « Nous avons fait un excellent travail, des progrès sont perceptibles et nous allons livrer un grand combat aux habitants de Juárez, je suis sûr que ce ne sera pas facile mais nous visent un autre KO qui me permet d’être parmi les meilleurs au monde et de remporter une autre ceinture qui me rapproche du titre mondial.

Otto, était sûr de donner « le coup » dans sa maison aux gâtés de Ciudad Juárez ; “Nous avons fermé le camp dans l’État de Mexico, évidemment nous nous battons à la maison et nous travaillons en sachant que depuis le début pour sortir et chercher le combat et je veux juste dire à tous les gens que je les vois très confiants de la victoire et que je vais surprendre au dessus du ring ».

Dans un duel avec des gants roses, la championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez fait ses débuts en tant que super mouche souveraine du World Boxing Council en se mesurant dans un duel de puissance contre la challenger numéro un, Diana ‘La Bonita’ Fernández dans une combinaison unique qui sera extrêmement attrayante.

Lulú, accompagnée de sa sœur, l’historique Mariana ‘Barby’ Juárez, a assuré qu’elle aime les risques et a donc décidé d’accepter le duel avec la frontière ; “Tout au long de ma carrière, j’ai été caractérisée par le combat avec les meilleurs et c’est pourquoi je n’ai pas hésité à me battre avec le challenger officiel, je suis une femme de défis et cela donnera beaucoup d’éclat à ma ceinture, qui reviendra à la maison avec moi.”

Diana Laura, a-t-elle dit heureuse de se présenter à nouveau devant ses fans ; “Reconnaissant à mon entreprise et au champion pour cette opportunité qui s’offre à moi, depuis quelques années maintenant je voulais la ceinture super fly et cette fois l’histoire sera différente, la victoire et la ceinture resteront à Ciudad Juárez parce que cela l’opportunité se présente au meilleur moment de ma carrière ».

Le redoutable KO de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado a assuré qu’il était motivé pour apparaître pour la première fois dans la frontière la plus importante du Mexique ; “Je viens surprendre tout le monde à Ciudad Juarez et je vais tout laisser au-dessus du ring pour remporter la victoire contre ce rival expérimenté.”

Ricardo ‘Cuyito’ Mercado de la capitale était présent, qui disputera le titre WBC FECARBOX contre José ‘Pitayito’ Vega de Sonora et le boxeur populaire de Juarez Mirna Sánchez.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à :

https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2123