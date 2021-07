La famille de feu CENDRILLON guitariste Jeff LaBar a publié une déclaration concernant son décès.

Jeff a été retrouvé mort par sa femme, Debinique Salazar-LaBar, le mercredi 14 juillet dans son appartement de Nashville. Il avait 58 ans.

Plus tôt dans la journée, le publiciste de LaBarLa famille de a publié la déclaration suivante : “Jeffrey Philippe La Bar de Nashville, Tennessee est décédé paisiblement à l’âge de 58 ans le 14 juillet 2021. Il est né le 18 mars 1963 à Darby, Pennsylvanie à juin et Bob La Bar. Jeff a grandi à Upper Darby, en Pennsylvanie et est allé à l’Upper Darby High School.

“Inspiré par son frère Jack pour prendre la guitare, il a rejoint le groupe de rock local CENDRILLON, qui a pris de l’importance à la fin des années 1980 avec une série d’albums de platine. Le groupe a fait le tour du monde et a enregistré de nombreuses chansons et vidéos sur MTV. CENDRILLON avait une base de fans exceptionnellement forte au Japon, ce qui était particulièrement spécial pour Jeff car c’est là que sa mère juin est né et a grandi. Il l’emmenait toujours avec sa famille au Japon pour assister aux concerts du groupe là-bas, un moment fort pour la mère et le fils. Comme Jeff a vieilli, un amour de la musique s’est transformé en une passion pour les arts culinaires, avec sa cuisine inspirée par juinl’héritage japonais. Il réinterpréterait des plats qui étaient des standards dans le La Bar ménage et ajouter une touche unique.

“Après un déménagement à Nashville en 2004, Jeff s’est rapidement entouré d’une communauté d’amis chers qu’il aimait accueillir et cuisiner chez lui là-bas. Il n’a cependant jamais oublié ses racines Delco et est resté proche de tous ceux avec qui il a grandi dans la région. Alors qu’il est devenu un peu fan de la Titans du Tennessee quand il a déménagé à Nashville, Jeffles franchises sportives numéro un étaient dans sa ville natale, le numéro un étant le Aigles de Philadelphie, car il ne ratait jamais les matchs de l’équipe et envoyait toujours un texto à son père Bob pendant eux. Il prenait toujours le temps de parler à sa mère pendant des heures chaque dimanche au téléphone, se remémorant et écoutant des histoires sur juinjours de grandir au Japon. Il prévoyait de retourner à Delco au fur et à mesure que ses parents vieilliraient, et sa mère était ravie de le voir revenir avec sa cuisine.

“Jeff a inspiré nombre de ses amis et de sa famille à se lancer dans la musique, notamment son fils et sa fierté et sa joie, Sébastien. Il était éternellement fier de l’homme et du musicien que son fils est devenu et avait hâte de travailler sur un projet musical avec lui. Sébastien souvent rendu visite à son père à Nashville et aimait jouer de la musique avec Jeff et entendre parler d’aventures de l’ancien temps quand il était sur la route. Un amoureux des animaux, Jeff a sauvé des chats, a passé du temps à prendre soin de ses poissons et a adoré son chat Loki.

“En plus de Sébastien, Jeff laisse dans le deuil sa femme et son meilleur ami Debinique, avec qui il a créé une émission de radio Internet ‘Late Night avec les La Bars’, ses parents Bob et juin, frères Jack (Alice) et David (Victoria), sœur Diane (Jason), belle-soeur Lisa et plusieurs nièces et neveux. Jeff était comme un deuxième père pour ses frères et sœurs Diane et David grandir. Bien qu’il ait de nombreux admirateurs, Jeff était un fan encore plus grand de sa famille et de ses amis, voyant le meilleur de tous ceux qu’il rencontrait. Il y avait rarement une photo de Jeff sans un sourire sur son visage. Jeff était un être humain incroyablement aimant et nous manquera au-delà de toute mesure. Les arrangements immédiats sont privés et une célébration de JeffLa vie de est planifiée pour les amis proches et la famille.

“Au lieu de fleurs, pensez à faire un don à la Grammyprogramme d’aide au rétablissement financier et à la toxicomanie de MusiCares.”

LaBar rejoint CENDRILLON à temps pour enregistrer le premier album du groupe, les années 1986 “Chansons de la nuit”, qui a culminé à la troisième place du classement Billboard 200 et a finalement été certifié triple platine. Il comprenait CENDRILLONle plus gros succès, “Personne n’est dupe”, qui a atteint la 13e place du classement Billboard Hot 100. CENDRILLONle deuxième album de 1988 “Long hiver froid”, a également été certifié triple platine. Le troisième LP du groupe, les années 1990 « Station de déchirement », est devenu platine avant que la montée du mouvement grunge ne tue le glam et le hair metal, entraînant une baisse drastique des ventes pour la version finale du groupe, les années 1994 “Toujours grimper”.

LaBar sorti un album solo, “Un pour la route”, en 2014.

Même si CENDRILLON n’avait pas sorti de nouvel album studio depuis “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des concerts sporadiques en 2010, mais avait été en grande partie inactif ces dernières années alors que le leader Tom Keifer concentré sur sa carrière solo.

