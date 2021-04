Déclaration de la Fondation BLM Global Network sur le verdict de Chauvin ⋆ .

*Fondation Black Lives Matter Global Network (BLMGNF), a publié la déclaration suivante en réaction au verdict de culpabilité dans le Derek Chauvin Essai:

«Dans ces types de procès, le système de justice pénale a historiquement laissé tomber les familles noires, imprégnant et validant davantage la suprématie blanche au sein des institutions. Aujourd’hui, cependant, il y a un petit pas en avant vers la responsabilisation.

Nous espérons que ce verdict de culpabilité commencera à montrer que la suprématie blanche ne l’emportera pas. La suprématie blanche n’a pas sa place dans la démocratie, en particulier celle qui est censée nous garantir notre liberté de vivre.

Mais soyons aussi clairs que cela ne ramène toujours pas nos proches. Nous ne récupérons pas George Floyd. Sa fille et sa famille doivent grandir sans lui. Sa famille perpétue son héritage grâce à la George Floyd Memorial Foundation.

Et Black Lives Matter continuera d’appeler à l’abolition parce que nous croyons en fin de compte que l’abolition garantira la liberté des Noirs.

Le BLMGNF continuera à œuvrer pour l’abolition et la libération des Noirs – un pays où les Noirs de la diaspora prospèrent, éprouvent de la joie et ne sont plus définis par leurs luttes. Nous continuerons à guérir le passé, à ré-imaginer le présent et à investir dans l’avenir des vies des Noirs.

#BlacklivesMatter a été fondé en 2013 en réponse à l’acquittement du meurtre de Trayvon Martin. La Black Lives Matter Global Network Foundation est une fondation mondiale soutenant les mouvements dirigés par les Noirs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, dont la mission est d’éradiquer la suprématie blanche et de renforcer le pouvoir local d’intervenir dans la violence infligée aux communautés noires par l’État et les justiciers. En combattant et contrant les actes de violence, en créant un espace pour l’imagination et l’innovation des Noirs et en centrant la joie des Noirs, nous gagnons des améliorations immédiates dans nos vies.

