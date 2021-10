Déclaration de revenus 2021 : de l’argent perdu en bourse ? Vérifiez si vous pouvez le déduire du revenu salarial

Image représentative

Il y a eu une augmentation massive du nombre de personnes investissant et négociant sur les marchés boursiers récemment. Alors que la saison des déclarations de revenus est lancée, il est important de savoir si les pertes subies en bourse peuvent être imputées aux revenus salariaux.

Selon Abhishek Soni, co-fondateur et PDG de Tax2win.in, les pertes résultant de la vente d’actions ou de fonds communs de placement ne peuvent pas être imputées sur les revenus salariaux. Vous pouvez toutefois compenser les pertes boursières avec les gains boursiers et reporter les pertes résiduelles sur les exercices suivants.

« Toute perte résultant de la vente de titres, c’est-à-dire d’actions, de fonds communs de placement, etc. ne peut être déduite des revenus salariaux. Les pertes boursières ne peuvent être compensées que par les gains boursiers et les pertes restantes (le cas échéant) peuvent être reportées sur les prochains exercices », a déclaré Soni à FE Online.

En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, toutes les transactions boursières ne sont pas traitées de la même manière. Il existe trois manières différentes de classer les gains ou les pertes du marché boursier : les gains/pertes en capital ; revenu/perte d’entreprise; revenus/pertes spéculatifs.

Les fiscalistes précisent qu’en fonction de la nature de l’opération, tout revenu issu d’opérations boursières peut être imposé soit au titre des plus-values, soit au titre des bénéfices et gains d’entreprise et de profession.

Ainsi, si une transaction est de nature investissement, le revenu sera imposé comme des gains en capital. Toutefois, les revenus seront imposés au titre des bénéfices et gains d’entreprise et de profession si les transactions sont effectuées dans le cadre d’une activité commerciale.

Si la transaction est de nature commerciale et non d’investissement, alors toute perte autre que la transaction intrajournalière peut être imputée sur les revenus de tout autre chef, à l’exception des revenus salariaux.

La date limite de dépôt de la déclaration de revenus pour l’AY 2021-2022 est le 31 décembre 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.