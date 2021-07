Déclaration de revenus : 5 avantages à produire un RTI même si vos revenus ne sont pas imposables

in

Le dépôt des déclarations de revenus en Inde n’est obligatoire pour les particuliers que lorsque leur revenu imposable dépasse 250 000 roupies. En outre, les personnes qui paient pour une consommation d’électricité supérieure à 100 000 Rs ou celles qui ont effectué un voyage à l’étranger pour plus de 200 000 Rs sont également tenues de produire une déclaration de revenus.

Cependant, il existe de nombreux autres avantages liés au dépôt de la déclaration de revenus, même si vous gagnez en dessous de la limite imposable. Nous en examinons ici quelques-uns :

1. Demander un remboursement d’impôt

Certains revenus passifs tels que les intérêts de dépôt à terme ou les revenus de dividendes sont soumis à une retenue d’impôt. Pour de nombreuses personnes, celles-ci pourraient être exonérées si elles sont inférieures au seuil. «La plupart des contribuables individuels n’ayant que les revenus mentionnés ci-dessus devraient produire les déclarations de revenus pour demander le remboursement des impôts. Même dans les cas des contribuables salariés où les impôts excédentaires sont retenus, le dépôt des déclarations serait obligatoire pour demander le remboursement des impôts excédentaires. En déposant un RTI en ligne, le remboursement des taxes peut être réclamé sur le compte bancaire du particulier qui est conforme à KYC », explique Sudhakar Sethuraman, partenaire, Deloitte India.

2. Traitement des documents

La déclaration de revenus est un document clé pour le traitement des demandes à diverses fins. Par exemple, au moment de déposer une demande de traitement d’un prêt immobilier ou automobile, les banquiers demandent les copies des déclarations de revenus déposées pour vérifier les sources de revenus de l’individu. Les déclarations de revenus produites sur une base prudente aident à faciliter le traitement plutôt que d’avoir à expliquer pourquoi les déclarations de certaines années n’ont pas été produites. En plus d’obtenir un prêt, l’ITR aide dans le traitement de l’obtention de cartes de crédit, de polices d’assurance, etc.

3. Demande de VISA

Lorsque des personnes envisagent de prendre un emploi ou d’effectuer des visites d’affaires en dehors de l’Inde, les autorités de l’immigration demandent des copies des déclarations de revenus déposées dans le passé. Le dépôt de la déclaration de revenus garantit le bon traitement des demandes de VISA, car les autorités de l’immigration considèrent alors l’individu comme conforme à l’impôt. On voit que certaines ambassades, celle des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, etc., sont particulières au sujet des dossiers de déclaration de revenus de l’individu.

4. Réclamation de pertes

Le dépôt de la déclaration de revenus dans les délais est obligatoire pour réclamer des pertes spécifiées pour un contribuable individuel, telles que des pertes de gains en capital, d’une entreprise ou d’une profession, etc. les pertes reportées sur les années futures, mais il sert également de document pour suivre les pertes qui peuvent être réclamées à l’avenir. Par exemple, un contribuable qui réalise un bénéfice sur la vente de fonds communs de placement ou d’actions peut ajuster ces bénéfices avec les pertes subies dans le passé en déposant des déclarations de revenus à temps », informe Sethuraman.

5. Sert de preuve de revenu

Les contribuables indépendants n’ont pas de justificatif de revenus contrairement aux personnes salariées qui reçoivent une attestation de salaire dans le formulaire 16. Ainsi, la déclaration de revenus sert de justificatif de revenus pour ces contribuables indépendants avec une ventilation détaillée des revenus et dépenses engagés. par ces personnes au cours de tout exercice financier. En outre, les contribuables indépendants peuvent également fournir ces documents devant divers forums comme preuve de revenu.

