Déclaration de revenus: Après le 31 mai, vous devez attendre le nouveau site de dépôt électronique; savoir ce qui nous attend

À partir du 1er juin, il faut attendre le lancement du nouveau site de dépôt électronique, prévu le 6 juin 2021.

Si vous êtes prêt à produire votre déclaration de revenus (RTI), vous pouvez produire la déclaration de revenus sur le site de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu en Inde jusqu’au 31 mai 2021. Après cela, à partir du 1er juin, vous devrez attendre le lancement du nouveau site de dépôt électronique – incometaxindia.gov.in – prévu le 6 juin 2021.

Alors, qu’est-ce qui attend les contribuables sur le prochain site de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu?

«Le nouveau site de l’impôt sur le revenu proposé aura la capacité de traiter la déclaration de revenus immédiatement après sa production, ce qui entraînera un traitement immédiat des remboursements d’impôt sur le revenu aux contribuables. En plus de cela, il dispose de plusieurs fonctionnalités conviviales pour les contribuables, notamment des didacticiels fiscaux, des options de chat en direct, une page Web unique pour tous les services liés aux contribuables, le paiement des taxes par carte de crédit, UPI, etc. », déclare CA Geetanshu Bhalla, directeur de The Virtual Compliance .

Quel était le besoin d’un nouveau site?

«L’année dernière, notre Premier ministre Narendra Modi a annoncé la création d’un environnement fiscalement favorable. Le programme d’une telle annonce comprend l’octroi de remboursements d’impôt aux contribuables en temps réel, la réduction du coût de l’observation fiscale et la fourniture de conseils d’experts aux contribuables par le ministère lui-même. La conception du site Web actuel ne permet pas d’incorporer de telles fonctionnalités. Ainsi, un nouveau site est proposé par le service de l’impôt sur le revenu », explique Bhalla.

Fonds communs de dette vs FD: comment les avantages fiscaux donnent aux fonds de dette un avantage pour vaincre l’inflation

Soulignant qu’un nouveau site Web créerait de la confusion, CA Karan Batra, fondateur et PDG de CharteredClub.com, déclare cependant: «Il ne sert à rien d’avoir autant de sites Web distincts. Le site de dépôt électronique actuel – incometaxindiaefiling.gov.in – et le site proposé – incometaxindia.gov.in – devraient idéalement être fusionnés et l’interface devrait être rendue plus conviviale. »

Quels seront les avantages d’un nouveau site par rapport à l’actuel?

«Permettre le paiement de l’impôt sur le revenu via, carte de crédit, UPI, etc., traitement de la déclaration de revenus en temps réel, page Web unique pour tous les problèmes liés aux contribuables, logiciel de préparation de déclaration en ligne et hors ligne gratuit sont quelques-uns des allégement accordé aux contribuables par le biais du nouveau site proposé », déclare Bhalla.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.