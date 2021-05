Déclaration de revenus : aujourd’hui est le dernier jour pour produire un RTI en utilisant le site de dépôt électronique existant

Après minuit aujourd’hui, les contribuables ne peuvent plus utiliser Incometaxindiaefiling.gov.in – le site existant pour le dépôt électronique des déclarations de revenus.

Si vous êtes prêt à déposer votre déclaration de revenus (ITR) et avez partiellement rempli les détails, vous devez terminer le processus de dépôt aujourd’hui lui-même en utilisant Incometaxindiaefiling.gov.in – le site existant pour le dépôt électronique de la déclaration de revenus.

Sinon, si vous ne remplissez pas la déclaration avant 23h59 ce soir, vous devez attendre que le nouveau site de dépôt électronique devienne fonctionnel, ce qui est prévu le 7 juin 2021, pour déposer à nouveau la déclaration.

En effet, le processus de dépôt sera interrompu du 1er au 6 juin 2021, de sorte que les données pourront être migrées du site de dépôt électronique existant vers le nouveau site – Incometax.gov.in.

En effet, les contribuables ne pourront pas soumettre le formulaire 15CA – engagement d’une personne effectuant les versements à des non-résidents – accompagné du 15CB – un certificat d’expert-comptable – pendant la période intermédiaire de refonte du portail de dépôt électronique, étant donné que le portail de dépôt électronique existant ne serait pas disponible pour les contribuables ainsi que pour les autres parties prenantes externes du 31 mai 2021 à minuit au 6 juin 2021 à minuit.

Les entités externes comprennent les banques, le ministère des Affaires commerciales (MCA), le Réseau de taxe sur les biens et services (GSTN), le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC), le marché électronique du gouvernement. (GeM), Direction Générale du Commerce Extérieur (DGFT), qui bénéficient des services de vérification PAN etc.

Déclaration de revenus : après le 31 mai, vous devez attendre le nouveau site de dépôt électronique ; savoir ce qui nous attend

Le service de l’impôt sur le revenu a informé ces entités externes afin qu’elles puissent informer leurs clients / parties prenantes de mener à bien toute activité pertinente avant ou après la période d’interdiction.

Ainsi, si vous devez effectuer un versement pendant la période d’interdiction du 1er juin au 6 juin 2021, c’est-à-dire du 1er juin au 6 juin 2021, vous devez le déposer / le soumettre aujourd’hui et télécharger leurs formulaires de manière positive d’ici aujourd’hui minuit pour éviter tout inconvénient.

En cas de tâche urgente liée à la fiscalité sur le site de dépôt électronique – comme le téléchargement des RTI précédents pour demander un prêt, une assurance, etc. – les contribuables doivent le faire immédiatement pour éviter toute difficulté pendant la période d’interdiction.

