Déclaration de revenus : avec des problèmes dans le site de dépôt électronique qui n’ont pas encore été supprimés, la prolongation de la date d’échéance semble inévitable

La date d’échéance prolongée pour le dépôt des déclarations pour l’année d’évaluation (AY) 2021-2022 est le 30 septembre 2021.

Même près de deux mois après son lancement le 6 juin 2021, le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu ne fonctionne toujours pas correctement et présente encore des problèmes techniques qui empêchent les contribuables de remplir plusieurs fonctions.

Après avoir demandé à plusieurs reprises à Infosys – la société qui a développé le site – de résoudre les problèmes, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a fixé au 15 septembre la date limite finale pour supprimer tous les problèmes, même si la date d’échéance prolongée pour le dépôt des déclarations est le 30 septembre.

Même si tous les problèmes sont supprimés d’ici le 15 septembre, il est presque impossible pour tous les contribuables de terminer leur travail de dépôt de déclaration dans les 15 jours. Alors, la prolongation de la date limite de dépôt du RTI est-elle inévitable ?

«Bien que le gouvernement ait continuellement poursuivi Infosys pour la résolution de tous les problèmes / problèmes rencontrés par les utilisateurs, les problèmes n’ont pas été entièrement résolus jusqu’à ce jour. Au moment du dépôt des déclarations de revenus, les contribuables sont toujours confrontés à des erreurs telles que la saisie inexacte des détails du formulaire 16, des calculs d’intérêts incorrects, l’impossibilité de vérifier électroniquement les déclarations déposées, les détails du formulaire 26AS ne sont pas renseignés automatiquement, les déclarations déposées ne sont pas accepté pendant de longues périodes, etc. De plus, le site Web de l’impôt sur le revenu n’était pas disponible pour les contribuables pendant deux jours, à savoir. 21 et 22 août 2021 en raison d’une maintenance d’urgence », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

« Le 23 août 2021, le ministre des Finances a eu une réunion avec Infosys pour obtenir des éclaircissements sur les problèmes rencontrés. Lors de la réunion, le ministre des Finances a accordé jusqu’au 15 septembre 2021 pour supprimer tous les défauts et erreurs du nouveau site Web de l’impôt sur le revenu. Un autre aspect, que nous ne pouvons pas perdre de vue, est qu’à mesure que la date d’échéance approche, il y aurait une augmentation significative du trafic du site Web avec de plus en plus d’utilisateurs se connectant pour produire leurs déclarations et comment le site Web gérerait une interface utilisateur aussi lourde. être surveillé », a-t-il ajouté.

«Il est pertinent de noter que la date limite de production des déclarations de revenus des contribuables non soumis au contrôle fiscal (autres que les sociétés) a été antérieurement prolongée du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2021. Il ne reste qu’environ un mois à compter de la date d’échéance et compte tenu des problèmes persistants auxquels les contribuables et les professionnels de la finance sont toujours confrontés en raison du mauvais fonctionnement du portail de l’impôt sur le revenu, il est fort possible que le service des impôts sur le revenu envisage de prolonger ladite date d’échéance. Cependant, aucune notification à ce sujet n’a été émise jusqu’à ce jour et le ministère devrait émettre une clarification au plus tôt pour soulager les contribuables de l’anxiété et du stress liés au délai de dépôt des déclarations », a déclaré le Dr Surana.

Exprimant son point de vue sur le développement, Pitam Goel, partenaire fondateur de Tattvam & Co, a déclaré : « En juin 2021, le service de l’impôt sur le revenu a lancé un nouveau portail fiscal dans le but de fournir aux contribuables une expérience transparente plus pratique et moderne sur le portail. Il visait à introduire une modernisation dans l’expérience du contribuable et à la rendre plus interactive. La nouvelle version a remplacé l’ancienne version existante de longue date pour rendre l’interaction des utilisateurs facile et attrayante en introduisant des fonctionnalités telles que le traitement instantané des ITR, de nouvelles options de paiement telles que le net banking, l’UPI, les cartes de crédit, etc., un tableau de bord unique pour toutes les actions en attente, les téléchargements et interactions entre autres.

Cependant, depuis le lancement du nouveau portail de l’impôt sur le revenu, la seule chose que les contribuables et les professionnels ont vécue, ce sont des pépins techniques. Parfois, son incapacité à générer un OTP pour la validation Aadhaar, d’autres fois son incapacité à lier les anciennes données pour les retours passés ou la saisie incorrecte des détails du formulaire 16. La liste des problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés est longue.

« Ces pépins techniques ont conduit les experts-comptables et autres professionnels à réclamer le report des échéances. Le service de l’impôt sur le revenu a répondu en prolongeant les différentes dates d’échéance telles que la date d’échéance pour le dépôt du RTI par les contribuables non couverts par la vérification a été précédemment prolongée au 30 septembre du 31 juillet pour les cas de vérification fiscale au 30 novembre et pour les cas de prix de transfert au décembre 31″, a-t-il déclaré.

« Le ministère des Finances est intervenu dans cette affaire en appelant Infosys, le développeur du nouveau portail de l’impôt sur le revenu, pour avoir corrigé les problèmes rencontrés par les contribuables et les professionnels. Le dimanche 22 août 2021, le ministère des Finances a convoqué Salil Parekh, directeur général et PDG d’Infosys pour expliquer les raisons des problèmes techniques persistants sur le portail. Le 23 août 2021, le FM, tout en cherchant des explications, a exigé que les problèmes soient résolus d’ici le 15 septembre 2021 », a ajouté Goel.

“Considérant que le portail est fixé par le nouveau calendrier du 15 septembre fourni par le ministère des Finances, il est presque certain que la date limite du 30 septembre pour le dépôt des RTI sera prolongée”, a-t-il déclaré.

Cependant, les comptables agréés qui produisent des déclarations via un logiciel privé sont en mesure de produire des déclarations, mais sont confrontés à des problèmes de vérification électronique.

« Nous utilisons des logiciels privés, nous ne comptons donc pas beaucoup sur le site Web de l’impôt sur le revenu. La seule fois où nous comptons sur eux, c’est lorsque nous appuyons sur le bouton de soumission, qui fonctionne maintenant correctement », a déclaré CA Karan Batra, fondateur et PDG de CharteredClub.com, ajoutant : « Mais la vérification de l’ITR est un gros problème.

Comme il n’est pas viable pour tous les contribuables d’acheter un logiciel de dépôt de déclaration ou d’embaucher un CA, le nouveau portail de dépôt électronique sera confronté à une pression encore plus grande à mesure que la date d’échéance du dépôt des déclarations approche, ce qui peut entraîner le plantage du site en raison d’une surcharge. Ainsi, la prolongation de la date d’échéance semble inévitable.

