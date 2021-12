Déclaration de revenus : comment saisir rapidement les détails du LTCG sur plusieurs transactions SIP

Après avoir racheté leurs investissements, les investisseurs en fonds communs de placement en actions sont confrontés à une tâche ardue consistant à saisir les détails de l’investissement concernant la plus-value à long terme dans leur ITR.

Investir par le biais de plans d’investissement systématiques (SIP) dans des fonds communs de placement en actions (MF) est considéré comme une voie comparativement moins risquée pour effectuer des investissements à long terme en actions. Cependant, après avoir racheté leurs investissements, ces investisseurs sont confrontés à une tâche ardue consistant à saisir les détails de l’investissement sur les gains en capital à long terme (LTCG) dans leur déclaration de revenus (ITR).

Le rachat, l’échange ou le changement de régime de ces parts du FCP se traduit par des gains en capital. Si les opérations sur les parts du FCP actions sont réalisées dans un délai d’un an à compter de la date d’investissement, ces opérations se traduisent par une plus ou moins-value à court terme (STCG) et les opérations à plus d’un an à compter de la date d’investissement se traduisent par un capital à long terme. gain (LTCG) ou perte.

Lorsque le LTCG sur les transactions dans les FCP en actions était exonéré d’impôt, les contribuables investissant dans ELSS (plan d’épargne lié à des actions) et d’autres plans axés sur les actions n’avaient aucun problème à déposer leur RTI.

Cependant, avec le LTCG sur les actions devenant imposable, le dépôt de leur déclaration de revenus est devenu un casse-tête pour ces investisseurs, surtout si les investissements sont effectués via la voie SIP.

Alors que la déclaration du STCG sur les actions et les programmes de MF axés sur les actions est restée la même, une page distincte nommée 112A a été insérée dans les formulaires ITR (sauf ITR 1 et ITR 4) pour remplir les détails liés au LTCG sur les actions et les MF axés sur les actions. régimes.

Les investisseurs en actions sont censés saisir les détails d’investissement du rachat d’actions et/ou d’unités de fonds d’actions donnant lieu à LTCG dans la page 112A.

Ainsi, même les investisseurs salariés ne peuvent pas utiliser l’ITR 1, s’ils rachètent leurs investissements réalisés dans ELSS ou tout autre programme axé sur les actions.

De plus, les modalités d’inscription seront différentes pour les investissements réalisés au plus tard le 31 janvier 2018 et après cette date.

La page 112A peut être remplie de deux manières : soit en téléchargeant la feuille de calcul CSV disponible dans la page, en la remplissant et en la téléchargeant, soit en ajoutant chaque entrée séparément dans la page.

En saisissant des centaines d’entrées dans la feuille de calcul CSV conformément aux directives et en la téléchargeant, cela peut être un moyen plus rapide de remplir la page, mais la compatibilité et la précision du remplissage des champs entraînent souvent le rejet de la feuille au moment du téléchargement.

Déclaration d'impôt sur le revenu : outre l'impôt sur les gains, les problèmes de compatibilité des logiciels gênent les capitaux propres, les investisseurs de MF

Ainsi, il peut être plus facile de saisir les détails individuels liés au rachat d’investissements forfaitaires dans la page au lieu d’utiliser la feuille de calcul CSV.

Cependant, pour les investisseurs de MF investissant via la voie SIP, la saisie des détails d’investissement pour chaque programme pour chaque mois nécessite à la fois du temps et de la patience.

Afin de réduire le nombre d’entrées et de gagner du temps, les investisseurs peuvent associer séparément les détails des investissements effectués avant et après le 31 janvier 2018 pour chaque programme qui sont remboursés à la même date.

Pour les investissements réalisés après le 31 janvier 2018, des écritures doivent être effectuées pour le « Coût d’acquisition », la « Valeur totale de la contrepartie » et les « Dépenses entièrement et exclusivement liées au transfert ».

Ainsi, comme pour les investissements forfaitaires, la valeur totale de la contrepartie pour le rachat des investissements SIP effectués à une date particulière peut être calculée en additionnant les valeurs de rachat des investissements effectués après le 31 janvier 2018.

De même, le coût total d’acquisition peut également être calculé en additionnant les chiffres d’investissement SIP correspondants ou en multipliant le montant SIP par le nombre d’investissements correspondants. Par exemple, si 24 versements d’un montant SIP de Rs 10 000 – investis après le 31 janvier 2018 – sont remboursés le 15 mars 2021, le coût total d’acquisition serait de Rs 2 40 000 (hors droit de timbre).

Dans le cas où il n’y a pas de dépenses entièrement et exclusivement liées au transfert, le coût d’acquisition et la valeur totale de la contrepartie des 24 versements du SIP peuvent être regroupés et inscrits dans la page 112A, au lieu de faire 24 entrées.

Pour les investissements effectués au plus tard le 31 janvier 2018, les entrées à effectuer dans la page 112A sont : « Code ISIN », « Nom de l’action/de l’unité » (qui sera automatiquement pris par le système), « No. d’Actions/Unités’, ‘Prix de vente par Action/Unité’, ‘Coût d’acquisition’, ‘Juste valeur marchande par action/unité au 31 janvier 2018’ et ‘Dépenses entièrement et exclusivement liées au transfert’. Le système calculera la « valeur totale de la contrepartie » en multipliant le nombre d’actions/d’unités par le prix de vente par action/unité.

Ainsi, pour les mêmes unités de FCP à orientation actions acquises via SIP au plus tard le 31 janvier 2018 et rachetées à la même date, la seule variable d’entrée en termes d’acompte est le nombre d’unités, qui varie avec la date d’investissement comme le les marchés fluctuent.

Le montant du SIP restant fixe pour chaque versement, le coût d’acquisition sera également le même pour chaque versement. Ainsi, pour un nombre donné de versements SIP remboursés à une même date, le coût total d’acquisition peut être obtenu en multipliant le montant SIP par le nombre de versements. Par exemple, pour 100 versements effectués au plus tard le 31 janvier 2018 avec un montant SIP de Rs 10 000, le coût total d’acquisition sera de Rs 10 lakh.

Le nombre total de parts rachetées un jour donné peut être obtenu en additionnant les parts aux 100 SIP et en une seule transaction, car le prix de vente par part reste le même pour le régime particulier le même jour de rachat. En outre, il n’y aura aucune variation dans le code ISIN et dans la juste valeur marchande par action/part au 31 janvier 2018.

Ainsi, dans le cas où il n’y a pas de dépenses totalement et exclusivement liées au transfert, au lieu de faire 100 écritures, une seule écriture peut être faite pour les parts d’un même FCP à capital variable acquises au plus tard le 31 janvier 2018 et rachetées. à la même date, pour gagner du temps.

