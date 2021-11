Déclaration de revenus : comment télécharger le relevé d’information annuel pour faciliter le dépôt du RTI

Il est difficile de détailler ces revenus pour lesquels aucun impôt n’est retenu à la source (TDS).

Un contribuable doit divulguer tous les détails dans la déclaration de revenus (RTI) qui sont pertinents pour le calcul de son revenu total gagné. Alors que les informations concernant les revenus salariaux peuvent être trouvées dans le formulaire 16 et les informations concernant les intérêts sur les dépôts fixes (FD) etc. peuvent être trouvées dans le formulaire 16A, il est difficile de recueillir les détails de ces revenus, où aucun impôt n’est retenu à la source (TDS) .

Pour obtenir toutes les informations relatives au revenu et à l’impôt, les contribuables téléchargent le formulaire 26AS. Cependant, le formulaire 26A contient principalement ces détails sur le revenu, où l’impôt a été déduit en tant que TDS.

Ainsi, le formulaire 26AS ne révèle pas la plupart des revenus non TDS – comme les intérêts sur le compte bancaire d’épargne, les dividendes, les gains en capital sur la vente de biens d’équipement tels que les biens, les actions, les unités de fonds communs de placement (MF), les dividendes, etc. En conséquence, même après avoir téléchargé le formulaire 26AS, les contribuables doivent collecter ces informations séparément, ce que 26AS ne révèle pas.

Pour surmonter le problème et faciliter le dépôt de la déclaration de revenus pour les contribuables, la déclaration annuelle d’information (AIS) a été introduite, qui vise à contenir presque toutes les informations nécessaires pour déposer un RTI.

Ainsi, après l’introduction de l’AIS, le formulaire 26AS perdra de sa pertinence dans une certaine mesure.

Déclaration d’information annuelle par rapport au formulaire 26AS : obtenez maintenant plus d’informations en un seul endroit pour déposer le RTI

La Form 26AS sera-t-elle arrêtée ?

Pour l’instant, il ne sera pas arrêté et un contribuable pourra accéder simultanément aux formulaires 26AS et AIS. Ainsi, il vous sera très facile de connaître et de soumettre les détails de votre ITR.

Comment accéder à votre AIS ?

Pour télécharger l’AIS –

Connectez-vous d’abord à votre compte d’impôt sur le revenu sur le site Incometax.gov.in. Ensuite, allez à l’onglet Services et sélectionnez l’option AIS dans la liste déroulante. En sélectionnant l’option AIS, un nouvel onglet s’ouvrira avec deux options – Résumé des informations fiscales (TIS ) sur le côté gauche de la page et AIS sur le côté droit.

Vous pouvez télécharger à la fois TIS et AIS car les deux contiennent les mêmes informations, mais sous forme de résumé dans TIS et en détail dans AIS.

Les déclarations peuvent être téléchargées au format PDF ou JPEG. Le mot de passe pour ouvrir le relevé sera votre numéro PAN (en majuscules) suivi de votre date de naissance (JJMMAAAA) sans espace ni signe.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.