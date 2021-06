Déclaration de revenus : Connaître les principaux changements dans les formulaires de RTI, les processus de dépôt avant de commencer

Le tout nouveau site de dépôt électronique devrait être opérationnel à partir du 7 juin 2021.

Le dépôt électronique de la déclaration de revenus (ITR) est suspendu depuis le 1er juin 2021 en raison du processus de migration en cours de l’ancien site de dépôt de RTI – Incometaxindiaefiling.gov.in – vers un tout nouveau site de dépôt électronique – impôt sur le revenu. gov.in – qui devrait devenir fonctionnel à partir du 7 juin 2021.

Cependant, outre le changement du site de dépôt électronique, certains changements sont également apportés aux formulaires ITR pour l’année d’évaluation (AY) 2021-22 par rapport à la dernière AY (2020-21) ainsi que dans le processus de produire votre déclaration de revenus au cours de la dernière année.

Selon le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India, voici quelques-uns des principaux changements apportés aux formulaires de RTI et au processus de dépôt pour l’AY 2021-22 :

1. Présentation de l’utilitaire JSON

Le service de l’impôt sur le revenu a introduit un utilitaire JSON pour le dépôt hors ligne des déclarations d’impôt sur le revenu. On s’attend à ce que cet utilitaire pour le dépôt de déclaration hors ligne augmente la commodité de dépôt de déclaration. De plus, la CBDT a annoncé le traitement immédiat des RTI, un logiciel de préparation de déclaration plus interactif et également un nouveau système de paiement des taxes en ligne. Le nouveau portail de dépôt électronique sera intégré au traitement immédiat des déclarations de revenus.

2. Non-Autorisation d’utiliser ITR 1 en cas de TDS Déduit u/s 194N

L’article 194N de la loi informatique prévoit la déduction de TDS en cas de retrait d’espèces par toute personne dépassant la limite spécifiée qui y est mentionnée. Cependant, dans le cas d’une personne qui demande un crédit TDS relatif à l’article 194N ne serait pas admissible à produire sa déclaration de revenus dans ITR1.

De plus, étant donné que le TDS déduit u/s 194N de la Loi sur l’informatique ne peut être réclamé qu’à titre de remboursement se rapportant à cette année de déduction, les RTI ont été modifiés afin de restreindre le report de ce TDS aux années de cotisation ultérieures.

3. Modification de l’annexe UD pour donner effet à l’article 115BAC

L’article 115BAC prévoit un régime fiscal spécial pour les personnes physiques ou les HUF. Ces régimes fiscaux spéciaux prévoient des taux d’imposition préférentiels, cependant, le contribuable n’est pas éligible à certaines déductions et exonérations en vertu de la loi sur l’informatique. Depuis, ces régimes fiscaux ont été rendus applicables par la loi de finances 2020 du 1er avril 2020 soit AY 2021-21, les RTI ont été révisés afin d’y intégrer les régimes fiscaux optionnels. En conséquence, le contribuable devra fournir des informations dans la partie A (Informations générales) s’il opte ou non pour le régime fiscal préférentiel.

Covid-19 : des avantages fiscaux plus élevés sont attendus alors que les employeurs tendent la main aux employés

De plus, afin de se prévaloir de ces sections, l’évalué doit renoncer à l’amortissement supplémentaire s’il fait partie de l’amortissement non absorbé des années antérieures. Cependant, un ajustement unique du WDV d’ouverture est autorisé dans ce cas et, en conséquence, l’annexe UD de l’ITR 3 a été révisée pour prévoir une telle révision de l’amortissement non absorbé qui représentait un amortissement supplémentaire en raison de l’option de l’article 115BAC.

Comme mentionné ci-dessus, toute personne optant pour le régime fiscal concessionnel ne serait pas admissible à réclamer certaines déductions et exonérations et les pertes attribuables à ces exonérations et déductions ne seraient pas autorisées pour l’année en cours ainsi que pour les années suivantes, car il en serait de même réputé avoir pris plein effet. Par conséquent, les formulaires de RTI ont été révisés en conséquence pour prévoir l’ajustement de ces pertes.

4. Intégration des changements dans le régime des dividendes

Auparavant, la société payait l’impôt sur la distribution des dividendes (DDT) sur les dividendes et, par conséquent, les actionnaires n’étaient imposés qu’en cas de dividendes dépassant le seuil de Rs. 10 lakhs. Cependant, la loi de finances 2020 a procédé à une refonte de l’ensemble du régime d’imposition des dividendes en abolissant le DDT et, en conséquence, l’annexe OS (autres sources) a été révisée pour prévoir des dividendes imposables entre les mains des actionnaires. De plus, une ventilation trimestrielle des revenus de dividendes devrait être fournie dans tous les formulaires de RTI, ce qui permettrait en outre de calculer les intérêts à payer en vertu de l’article 234C. En conséquence, l’annexe EI (revenus exonérés) qui prévoyait l’exonération des revenus de dividendes jusqu’à Rs 10 lakh a été révisée en conséquence.

5. Exigence supplémentaire de déclaration de la nature de la sécurité

L’annexe 112A et l’annexe 115AD exigent la déclaration de divers détails concernant les gains en capital à long terme résultant du transfert de titres, qu’il s’agisse d’actions de participation, de parts de fonds communs de placement axés sur les actions ou de parts de fiducie commerciale, à condition que le transfert de cette immobilisation soit à la charge de Securities Taxe sur les transactions (STT). Maintenant, une nouvelle colonne a été ajoutée sous les deux annexes pour déclarer la nature du titre, c’est-à-dire s’il s’agit d’une action ou d’une unité. En outre, étant donné que les gains dans un tel cas sont protégés jusqu’au 31 janvier 2018, les détails pertinents concernant le prix de vente, la juste valeur marchande au 31 janvier 2018, etc. conformément à l’article 55 de la loi sur les technologies de l’information devraient être déclarés dans le ITR.

6. Déclaration des détails de l’impôt retenu en vertu de l’article 194M

L’article 194M prévoit que le TDS doit être déduit au taux de 5 % du paiement effectué à un entrepreneur, un agent à commission ou un courtier ou un professionnel par un particulier/HUF (qui ne sont pas soumis aux dispositions de déduction fiscale en vertu des articles 194C, 194H et 194J) et en conséquence, pour les détails de l’impôt déduit en vertu de l’article 194M, un certificat dans le formulaire 16D sera délivré en vertu de la règle 31. Les formulaires de RTI ont été modifiés pour faire référence au formulaire 16D en cas d’impôt retenu à la source en vertu de l’article 194M. Cependant, il est à noter qu’aucune déduction en vertu du présent article ne sera effectuée si cette somme ou, selon le cas, le total de ces sommes, créditées ou payées à un résident au cours d’un exercice financier ne dépasse pas 50 lakh Rs.

7. Autres changements

Pour les employés qui ont reçu des ESOP d’une start-up admissible visée à l’article 80-IAC, la partie B de l’annexe TTI exige désormais la divulgation du montant d’impôt qui a été différé concernant le revenu sur ESOP reçu en tant qu’avantage indirect. Effet distinct de L’allégement marginal sur la surtaxe doit être divulgué. L’annexe DI, la bifurcation requise des investissements fiscaux conformément aux dates d’échéance prolongées de l’année dernière a été supprimée des formulaires de RTI car elle n’est plus applicable. Auparavant, tous les revenus imposables en vertu de l’article 115A ont été lus avec l’article 194LC étaient soumis à une déduction d’impôt au taux uniforme de 5 pour cent. À la suite des modifications apportées par la loi de finances pour 2020, le taux de déduction est désormais de 4 % au titre des intérêts payables dans certaines circonstances. Cela conduit à deux taux distincts pour déduire l’impôt du revenu imposable en vertu de l’article 115A lu avec l’article 194LC. Des changements en conséquence ont été apportés pour des divulgations distinctes dans les formulaires de RTI.

