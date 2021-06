Déclaration de revenus: de l’application mobile aux nouvelles options de paiement – découvrez les avantages du nouveau site de dépôt électronique

Le nouveau portail de dépôt électronique sera intégré au traitement immédiat des déclarations de revenus.

Le processus de dépôt de la déclaration de revenus (ITR) est suspendu pendant six jours après la suppression du site de dépôt électronique – Incometaxindiaefiling.gov.in – à partir du 31 mai 2021 à minuit. Le processus de dépôt reprendra à partir du 7 juin 2021, un jour après le lancement du nouveau site de dépôt électronique – Incometax.gov.in – le 6 juin 2021.

« Compte tenu de la refonte et de la migration ou de la transition du portail de dépôt électronique existant vers une plate-forme complètement différente, une période d’interdiction d’utilisation du portail existant a été annoncée par le gouvernement du 1er juin 2021 au 6 juin 2021 au cours de laquelle le portail de l’impôt sur le revenu existant ne serait pas à la disposition des contribuables. Afin d’éviter tout inconvénient pour les contribuables, le ministère des Finances a émis des instructions pour fixer toute audience de cas ou de conformité uniquement à partir du 10 juin 2021. Cela donnerait aux contribuables le temps nécessaire pour bien réagir au nouveau système. De plus, si une audience ou une conformité nécessitant des soumissions en ligne tombe pendant cette période, celle-ci sera soit reportée, soit ajournée et les éléments de travail seront reprogrammés après ladite période », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

« De plus, étant donné les conformités nécessaires pour les versements effectués à l’extérieur par le biais du dépôt des formulaires 15CA et 15CB qui sont également fournis via le portail de l’impôt sur le revenu, il est recommandé d’avoir l’intention d’effectuer tout versement pendant la période d’interdiction du 1er au 6 juin 2021 de bien vouloir soumettre et télécharger leurs formulaires avant minuit le 31 mai 2021 afin d’éviter tout désagrément », a-t-il ajouté.

Quels seront les avantages d’un nouveau site par rapport à l’actuel?

« Le nouveau site de dépôt électronique est destiné à offrir aux utilisateurs une commodité et une expérience moderne et transparente en offrant un certain nombre d’avantages technologiques à ses utilisateurs », a déclaré le Dr Surana.

Déclaration de revenus : après le 31 mai, vous devez attendre le nouveau site de dépôt électronique ; savoir ce qui nous attend

“Le service informatique utilisera ce site Web pour remplir les déclarations de revenus et également pour répondre aux questions et pour donner des ordres tels que des évaluations, des appels, des exonérations et des pénalités”, a déclaré S Ravi, ancien président de la Bourse de Bombay et fondateur et associé directeur de Ravi. Rajan & Co.

Selon les experts, le nouveau site de dépôt électronique devrait offrir les avantages suivants :

Application mobile

Une application mobile sera activée ultérieurement, ce qui facilitera toutes les fonctions clés du portail pour un accès à temps plein sur le réseau mobile. Toutes les fonctions importantes de ce portail sur le bureau seront disponibles sur l’application mobile. Dans le système existant, aucune activité d’application mobile n’était disponible.

Traitement immédiat du RTI

Le nouveau portail de dépôt électronique sera intégré au traitement immédiat des déclarations de revenus. Cela permettra d’effectuer des remboursements rapides aux contribuables.

Nouveau tableau de bord

Le nouveau portail de dépôt électronique fournira un nouveau tableau de bord unique. Le tableau de bord affichera toutes les interactions et les téléchargements ou les actions en attente pour le suivi par le contribuable.

Logiciel de préparation ITR interactif

Les contribuables recevront gratuitement un logiciel de préparation de RTI hors ligne et en ligne. Le logiciel convivial pour les contribuables comportera des questions interactives qui aideront les contribuables (même sans aucune connaissance fiscale préalable) à pré-remplir les déclarations et à minimiser l’effort de saisie de données lors du dépôt de leurs RTI.

Nouveau centre d’appels

Des systèmes tels que le centre d’appels, des didacticiels, des vidéos et un chatbot ou un agent en direct ont été intégrés au site pour répondre aux demandes des contribuables. Un nouveau centre d’appels sera mis en place pour assister les contribuables avec des FAQ.

Nouveau système de paiement des taxes en ligne

Pour assurer des paiements faciles, le nouveau site Web d’ITR dispose également d’un nouveau système de paiement en ligne avec plusieurs options de paiement comme net banking, UPI, carte de crédit et RTGS ou NEFT à partir de n’importe quel compte du contribuable dans n’importe quelle banque, par rapport au système existant qui n’avait que UPI, allocation de carte de crédit pour le paiement des taxes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.