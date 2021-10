Déclaration de revenus des particuliers : qui doit produire et comment produire le RTI

Le revenu sous chaque rubrique de revenu doit être calculé séparément conformément aux dispositions respectives de ladite rubrique de revenu.

Pour les particuliers [not subject to tax audit provisions under Income-Tax Act, 1961 (‘the Act’)] la date limite de dépôt de la déclaration de revenus pour l’exercice 2020-2021 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Des changements importants ont été apportés au processus de déclaration de revenus cette année en raison du lancement d’un nouveau portail de l’impôt sur le revenu. Ainsi, il est pertinent de choisir le formulaire de RTI approprié et de remplir les bons détails lors du dépôt du RTI.

Qui doit déposer un RTI

Un particulier est tenu de produire un RTI sous la forme prescrite si son revenu brut imposable [calculated before eligible exemption available for long-term capital gains on listed securities upto Rs 1 lakh and other deductions under Chapter VI-A of the Act] au cours d’un exercice donné dépasse le montant maximum non imposable.

Pour l’exercice 2020-21, le revenu total jusqu’à Rs 2,5 lakh n’est pas soumis à l’impôt pour un particulier. Un tel revenu de seuil pour une personne âgée résidente (âge de 60 ans ou plus) et des super personnes âgées résidentes (âge de 80 ans ou plus) est de Rs 3 lakh et Rs 5 lakh, respectivement.

En outre, une personne physique dont les revenus ne sont pas imposables, mais remplit une ou plusieurs conditions précisées ci-dessous est tenue de fournir sa déclaration de revenus.

i) Dépôt d’un montant ou d’agrégats de montant dépassant 1 crore Rs dans un ou plusieurs comptes courants ;

ii) Dépenses engagées d’un montant ou d’un montant total dépassant Rs 2 lakh pour un voyage dans un pays étranger pour vous-même ou toute autre personne ;

iii) Dépenses engagées d’un montant ou d’un montant total dépassant Rs 1 lakh sur la consommation d’électricité.

Calcul du revenu et des impôts

Tout d’abord, le revenu sous chaque rubrique de revenu doit être calculé séparément conformément aux dispositions respectives de ladite rubrique de revenu. Par la suite, les pertes reportées/de l’année en cours doivent être compensées pour déterminer le revenu total brut.

Une fois le revenu total brut déterminé, les déductions disponibles en vertu du chapitre VI-A de la loi (telles que la section 80C en ce qui concerne les investissements/dépenses spécifiés, la section 80D pour les primes d’assurance médicale, etc.) peuvent être réclamées pour obtenir le revenu imposable total. . Sur ces revenus imposables, les taux d’imposition applicables à la dalle doivent être appliqués pour calculer l’impôt total à payer (net du remboursement en vertu de l’article 87A ou de l’allégement en vertu de l’article 89 de la Loi, le cas échéant).

La loi de finances pour 2020 a introduit un nouveau régime fiscal facultatif pour les contribuables avec des tranches et des taux d’imposition modifiés, en lieu et place des exonérations et déductions prescrites. On peut évaluer entre ce nouveau régime fiscal et l’ancien régime fiscal et procéder selon ce qui est avantageux. Tous les impôts dus sur la déclaration d’impôt après avoir réclamé le crédit d’impôts payés d’avance (impôts retenus à la source et impôts anticipés payés au cours de l’année) et le crédit d’impôt étranger des impôts payés en dehors de l’Inde doivent être payés (y compris les intérêts applicables, le cas échéant) avant de déclarer l’impôt revenir.

Formulaires de RTI

Les formulaires de déclaration de revenus notifiés pour l’exercice 2020-21 applicables aux personnes physiques sont :

Aperçu général de la façon de déposer un RTI

Chaque individu doit obligatoirement produire sa déclaration par voie électronique, sauf les super seniors produisant ITR-1.

D’une manière générale, le processus de dépôt de la déclaration de revenus par voie électronique est le suivant :

1. Le contribuable doit s’inscrire (si ce n’est déjà fait) et se connecter au portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu.

2. Récupérez et vérifiez le relevé de crédit d’impôt en ligne (formulaire 26AS) à l’appui des impôts retenus à la source par l’employeur/tout autre déducteur, les impôts anticipés payés au cours de l’année et toute autre information pertinente.

3. Préparer le calcul du revenu (y compris les demandes d’exemptions et de déductions) et les impôts. Sur la même base, payez le solde des impôts à payer, le cas échéant, en tant qu’impôts d’auto-évaluation en utilisant le challan no. 280.

4. Les contribuables qui demandent un allégement fiscal étranger doivent pré-remplir les détails du formulaire 67 et les soumettre avec les pièces justificatives. Ce formulaire doit être vérifié en ligne avant de déposer le RTI.

5. Les contribuables ayant des revenus commerciaux/professionnels et choisissant d’opter pour le nouveau régime fiscal facultatif doivent également remplir le formulaire 10IE en ligne.

6. La déclaration de revenus peut être préparée et soumise via une fonctionnalité en ligne disponible sur le portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu. Vous pouvez également télécharger le RTI prérempli et remplir l’utilitaire prescrit du formulaire de déclaration de revenus applicable hors ligne, générer un fichier XML et le télécharger sur le portail de dépôt électronique. Il est conseillé de vérifier les informations contenues dans le RTI prérempli et d’effectuer les ajouts nécessaires des revenus non déclarés dans la déclaration de revenus.

7. Tout en remplissant les formulaires susmentionnés (en mode en ligne ou hors ligne), le contribuable doit également se conformer aux exigences de divulgation prescrites telles que les détails des mandats d’administrateur détenus, les actions non cotées, l’annexe AL pour les détails des actifs et passifs détenus en Inde, l’annexe FA pertinente pour les contribuables ROR pour la déclaration de comptes bancaires étrangers, d’intérêts financiers dans une entité, d’actions/d’actions de dette et d’autres détails sur les actifs, etc. ;

8. Après le téléchargement de la déclaration, un accusé de réception de la déclaration fiscale déposée (formulaire ITR-V) serait généré, qui peut être validé soit en ligne (via Aadhaar OTP, net banking, etc.) processus de dépôt.

En résumé, alors que l’ensemble du processus de dépôt de RTI est devenu presque électronique, le contribuable devra faire preuve de diligence pour utiliser les bons formulaires, déclarer les détails corrects des revenus/déductions, etc. conséquences diverses en vertu de la Loi.

(Par Parizad Sirwalla, associé et responsable, Global Mobility Services-Tax, KPMG en Inde)

