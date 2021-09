Déclaration de revenus : pourquoi vous ne devriez pas attendre la date d’échéance prolongée pour produire le RTI

Malgré la prolongation de la date d’échéance, les contribuables doivent payer des intérêts pour retard de paiement de l’impôt.

Comme la dernière année d’évaluation (AY 2020-21), frappée par Covid, au cours de cette année d’évaluation (AY 2021-22), la date d’échéance du dépôt de la déclaration de revenus (ITR) a également été prolongée – d’abord jusqu’au 30 septembre 2021 – et puis jusqu’au 31 décembre 2021, en raison de problèmes techniques dans le nouveau portail de l’impôt sur le revenu.

«Afin de soulager les contribuables, au milieu de la pandémie de Covid-19, et en raison de préoccupations et de problèmes techniques sur le site Web de l’impôt sur le revenu, concernant le dépôt et la vérification des déclarations, entre autres, le gouvernement central a prolongé le délai de déclaration de l’impôt sur le revenu. revient pour l’exercice 2020-21 », a déclaré Kapil Rana, fondateur et président de HostBooks Ltd.

«Cependant, même si les contribuables ont obtenu un allègement pour produire un RTI, mais le contribuable doit toujours produire une déclaration le plus tôt possible afin d’éviter les intérêts en vertu des articles 234A et 234B, car il n’y a pas d’allégement de la pénalité pour dépôt tardif des déclarations en vertu des articles – 234A et 234B de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961. Le contribuable doit payer des intérêts pour retard dans le dépôt de la déclaration et le paiement de l’impôt. Le retard dans le dépôt du RTI suscite des intérêts en vertu de l’article 234A. Si le contribuable n’a pas payé l’impôt anticipé ou a payé moins de 90 pour cent de l’impôt à payer, il devra payer des intérêts en vertu de l’article 234B au taux de 1 pour cent par mois ou partie de mois d’avril au date de paiement de l’impôt », a-t-il ajouté.

Intérêts sur l’impôt à payer

Parlant des intérêts sur l’impôt à payer, Rana a déclaré: «En vertu de l’article 208, une personne est tenue de payer un impôt anticipé si son impôt à payer pour l’année est de 10 000 Rs ou plus. Ainsi, même si vous êtes en retard dans le dépôt du RTI, il est préférable que vous payiez l’impôt anticipé au plus tôt. En ce qui concerne le paiement anticipé de l’impôt, une personne physique résidant en Inde, âgée de 60 ans ou plus et ayant des revenus autres que les revenus d’une entreprise ou d’une profession, n’est pas tenue de payer l’impôt à l’avance, par conséquent les intérêts en vertu de l’article 234B n’affecteront pas une telle personne.”

“Dans les cas où le montant de l’impôt sur le revenu total après déduction du montant de l’impôt anticipé, TDS/TCS, tout allégement d’impôt autorisé u/s 89, 90, 90A & 91 et le crédit d’impôt minimum alternatif, dépasse Rs 1 lakh , les intérêts en vertu de l’article 234A seront applicables car en ce qui concerne le paiement de l’impôt, le contribuable ne rencontre aucun problème et le site Web fonctionne de manière transparente », a-t-il ajouté.

Déclaration de revenus : de l’application mobile aux nouvelles options de paiement – découvrez les avantages du nouveau site de dépôt électronique

Des frais de retard

Outre les intérêts sur l’impôt à payer, le non-respect de la date d’échéance entraîne des frais de retard ainsi que l’article 234F de la loi sur l’impôt sur le revenu.

« Des frais de retard de 5 000 roupies seront dus si le retour est soumis après la date d’échéance. Si le revenu total ne dépasse pas 5 lakh Rs, les frais seront de 1 000 Rs », a déclaré Rana.

Cependant, les frais de retard de 5 000 Rs sont applicables en cas de non-respect d’une date d’échéance jusqu’au 31 décembre d’une année d’évaluation et dans d’autres cas, les frais deviennent 10 000 Rs.

Ainsi, s’il manquait la date d’échéance prolongée du 31 décembre 2021, un contribuable finirait par payer le double de l’amende ou 10 000 Rs.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.