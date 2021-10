Déclaration de revenus révisée : échec de l’affichage de l’investissement jusqu’à Rs 1,5 lakh dans SCSS, SSY, NSC ? Fais ça maintenant

Image représentative

Les investissements effectués dans des régimes tels que les régimes d’épargne pour personnes âgées (SCSS), le certificat d’épargne national (NSC), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), le fonds de prévoyance publique (PPF), etc. Vous pouvez demander une déduction pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh en investissant ce montant dans de tels régimes éligibles à la déduction en vertu de cette section.

Pour l’avantage fiscal, l’investissement total dans tous ces régimes ne devrait pas être supérieur à Rs 1,5 lakh par exercice. Lors du dépôt de la déclaration de revenus, il est important de montrer les investissements dans des régimes éligibles en vertu de la section 80C. Ne pas le faire signifierait aucun avantage fiscal pour un tel investissement au cours de l’exercice.

Que se passe-t-il si quelqu’un oublie de montrer l’investissement de la section 80C lors du dépôt du RTI ?

La meilleure option à exercer après avoir oublié de montrer l’investissement de l’article 80C dans le RTI est de réviser le RTI.

Vous ne pouvez pas demander la déduction en vertu de l’article 80C dans l’année suivante pour l’investissement fait dans l’exercice en cours. Selon les règles de l’impôt sur le revenu, vous devez montrer l’investissement dans l’année où vous l’avez fait. Ainsi, au cas où vous auriez manqué de l’afficher dans le RTI pour l’exercice 2020-21, vous ne pouvez pas demander la déduction pour l’exercice 2021-22. Cependant, vous pouvez exercer l’option de réviser le RTI dès maintenant.

En cas d’investissement dans un régime éligible à la déduction en vertu de l’article 80C, vous devez réviser le RTI après avoir oublié de le montrer lors du dépôt de la déclaration de revenus.

En vertu de l’article 139 (5), les règles de l’impôt sur le revenu permettent aux contribuables d’apporter des modifications/corrections au RTI d’origine. L’article permet de fournir une déclaration révisée si le contribuable remarque une omission ou une fausse déclaration dans le RTI original.

Le dépôt d’un RTI révisé est autorisé jusqu’à trois mois avant la fin de l’année d’évaluation concernée, ou avant l’achèvement de l’évaluation, selon la première éventualité.

Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, la date limite de dépôt du RTI révisé de l’exercice 2020-21 a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

La dernière date de dépôt du RTI original pour l’exercice 2020-21 est le 31 décembre 2021.

