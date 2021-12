Déclaration de sortie de LCD Soundsystem sur les dates de résidence restantes à Brooklyn

LCD Soundsystem a publié une déclaration indiquant qu’ils avaient l’intention de ne pas annuler les dates restantes dans leur résidence de Brooklyn, malgré l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à New York. LCD Soundsystem l’a publié vendredi soir (17 décembre), expliquant qu’ils avaient pris en compte les risques par rapport à la demande pour les représentations restantes les 19, 20 et 21 décembre. « , disait la note, bien qu’elle ait également un ton d’avertissement : » Nous jouer les spectacles n’est en aucun cas un indicateur qu’il est sûr d’y assister. » Voir le reste sur Instagram.

Dans la déclaration, le groupe a déclaré que les fans qui souhaitent être remboursés peuvent le faire via la billetterie AXS et qu’ils obtiendraient un accès prioritaire aux billets pour des spectacles ultérieurs, non encore annoncés. La note indiquait que si suffisamment de personnes demandaient des remboursements, les spectacles seraient annulés et réaffirmait la promesse de plus de dates avec : « Nous jouerons à nouveau, alors ne vous inquiétez pas pour ces spectacles en particulier. »

Vendredi, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé plus de 21 000 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée à New York ; 10 286 d’entre eux se trouvaient à New York. La résidence Brooklyn Steel de LCD Soundsystem, qui a commencé fin novembre, était leur première série de spectacles depuis 2018. À la fin de leur résidence, le groupe a un spécial vacances d’Amazon qui sortira le 22 décembre.

