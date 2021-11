Déclaration d’impôt sur le revenu : outre l’impôt sur les gains, les problèmes de compatibilité des logiciels gênent les capitaux propres, les investisseurs de MF

La page 112A des formulaires ITR (sauf ITR 1 et ITR 4) exige des détails relatifs aux investissements pour chaque rachat.

Suite à l’introduction de l’article 112A, une fois que le gain en capital à long terme (LTCG) sur les capitaux propres est devenu imposable, en plus de payer un impôt de 10 pour cent sur ces gains de plus de Rs 1 lakh au cours d’un exercice, le dépôt de la déclaration de revenus (ITR) est devenu un casse-tête pour les investisseurs en actions et en fonds communs de placement axés sur les actions.

Étant donné que la page 112A des formulaires ITR (sauf ITR 1 et ITR 4) exige des détails relatifs à l’investissement pour chaque rachat, le dépôt du retour de revenu est devenu une tâche ardue pour les investisseurs investissant en particulier via la voie SIP (plan d’investissement systématique).

En effet, dans le cas où un investisseur ayant un SIP mensuel dans 10 programmes de FCP axés sur les actions au cours des 11 dernières années rachète tous les investissements d’un exercice, à l’exception des investissements de l’année dernière, les gains sur les investissements des 10 années précédentes, c’est-à-dire 120 versements pour chaque fonds et un total de 1 200 versements pour les 10 fonds – deviendront LTCG.

Ainsi, lors du dépôt de la déclaration de revenus, l’investisseur doit effectuer des entrées dans au moins sept colonnes sur l’ensemble des 1 200 lignes de la page 112A du formulaire ITR éligible.

Les contribuables disposent de deux options pour saisir les détails lors du dépôt de la déclaration en ligne : soit en saisissant les détails un par un en sélectionnant l’option « Ajouter plus » et en enregistrant chaque entrée, soit en téléchargeant la feuille de calcul de l’annexe 112A au format CSV.

Tout en remplissant la feuille de calcul Schedule 112A téléchargée au format CSV et en la téléchargeant est plus facile et rapide, elle n’est pas compatible avec MS Office 2007 et les versions antérieures.

Ainsi, payer 10 pour cent d’impôt sur les gains supérieurs à 1 lakh de Rs réalisés lors du rachat d’actions, les programmes axés sur les actions au cours d’un exercice ne suffisent pas, ces investisseurs doivent travailler avec l’annexe 112A pour effectuer chaque entrée lors du dépôt de leur déclaration de revenus ou doivent mettre à jour leur logiciel pour le rendre compatible avec le format RTI afin d’utiliser la feuille de calcul de l’annexe 112A au format CSV.

