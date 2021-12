Déclaration d’information annuelle : Comment l’AIS aiderait les contribuables lors du dépôt de leur RTI

L’AIS peut être d’une grande aide lorsque le contribuable évalue ses exigences fiscales anticipées et lorsqu’il produit sa déclaration de revenus.

La transformation la plus récente des autorités fiscales est le lancement du « Déclaration d’information annuelle » (AIS), une déclaration complète qui fournit un enregistrement de vos transactions numériques au cours d’une année. Cette déclaration fournit plus d’informations que le 26AS, car elle offre des détails sur les revenus pour lesquels les impôts ne sont pas retenus et les transactions financières que le contribuable a conclues au cours de l’année.

L’objectif de la divulgation de ces informations est de rendre les choses plus transparentes entre le service des impôts et le contribuable.

Structure de l’AIS :

L’AIS est divisé en deux parties – la partie A comprend les informations personnelles du contribuable telles que le nom, l’adresse, le numéro Aadhaar, le PAN, etc.

La partie B est divisée en plusieurs sections; B1 rapporte les revenus de sources variables telles que la rémunération, les revenus passifs tels que les intérêts de la caisse d’épargne, les dividendes, et la partie B2 qui rapporte des informations sur des transactions financières spécifiées telles que l’achat et la vente de titres, de fonds communs de placement, etc. La section B3 fournit des informations sur le paiement des taxes tandis que B4 rapporte les détails relatifs à la demande ou au remboursement.

L’un des avantages des informations AIS est qu’elles rapportent les détails des revenus, que les impôts soient retenus ou non. Dans le passé, la plupart des contribuables ne déclaraient pas les revenus d’intérêts car cela n’était pas déclaré dans 26AS, mais il existe désormais une visibilité sur tous les revenus gagnés.

L’AIS continuerait de se mettre à jour au fur et à mesure que les différents payeurs (tels que les sociétés déclarant des dividendes ou des intérêts, l’employeur versant une rémunération) rapporteraient plus de détails pour l’année via les déclarations de retenue à la source.

L’AIS est accessible en se connectant au portail fiscal sous l’onglet services. La note d’information peut également être téléchargée et sauvegardée, si nécessaire.

Quelle est l’utilité de l’AIS

L’AIS peut être d’une grande aide lorsque le contribuable évalue ses exigences fiscales anticipées et lorsqu’il produit sa déclaration de revenus. Les informations fournies dans l’AIS sont un rappel prêt à l’emploi pour lui de tous ses revenus et investissements pour l’année. Ainsi, il aurait désormais moins de difficultés à collecter des informations sur les revenus et les impôts.

Il ne faut pas oublier que si les rapports AIS sur les transactions numériques sont disponibles auprès du service des impôts, il peut également y avoir des revenus imposables entre les mains de l’individu mais non déclarés, tels que les frais de scolarité ou ceux des petits entrepreneurs et propriétaires. Par conséquent, le contribuable ne peut pas se fier uniquement à l’AIS et doit vérifier les détails qui y sont mentionnés. Il est également possible que les données déclarées dans l’AIS soient erronées et que le contribuable ait donc la possibilité de les notifier au service des impôts. La déclaration doit alors refléter les deux valeurs. Le service fiscal est en train d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui s’avéreront utiles à l’avenir.

Ainsi, l’AIS est un outil utile mis à disposition par le service des impôts qui partage des informations avec le contribuable sur ses revenus, ses impôts et son investissement. Le contribuable est tenu de tenir une comptabilité précise de ses revenus et de son patrimoine ; cet outil permet de vérifier la même chose.

(Par Aarti Raote, associé, Deloitte India, et Sudeep Kumar, directeur chez Deloitte Haskins and Sells LLP)

