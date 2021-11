Déclaration d’information annuelle par rapport au formulaire 26AS : obtenez maintenant plus d’informations en un seul endroit pour déposer le RTI

Par rapport au formulaire 26AS, l’AIS est beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de détails inclus.

Le service de l’impôt sur le revenu a annoncé le lancement d’un nouveau relevé – le relevé d’information annuel (AIS) – qui vous fournirait presque tous les détails sur vos transactions financières au cours de l’année.

Jusqu’à présent, le service des impôts sur le revenu a émis le formulaire 26AS pour fournir des informations relatives au revenu imposable et à l’impôt retenu à la source (TDS), qui sera désormais remplacé par le bulletin d’information annuel (AIS).

Par rapport au formulaire 26AS, l’AIS est beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de détails inclus – comme les intérêts crédités sur vos comptes d’épargne, toutes les transactions de fonds communs de placement (MF) au cours de l’année, etc.

« L’AIS est plus détaillé que le formulaire 26AS et constitue un résumé financier complet de toutes les données, qui se trouvent avec le service de l’impôt sur le revenu », a déclaré CA Karan Batra, fondateur et PDG de CharteredClub.com, ajoutant: « Il comprend les valeurs de partage vente et achat, intérêts de caisse d’épargne, etc.

Ainsi, AIS faciliterait le dépôt de la déclaration de revenus (ITR) en fournissant plus d’informations à un seul endroit que le formulaire 26AS.

Obligations d’infrastructure à économie d’impôt : sachez combien d’impôts à payer à l’échéance et comment éviter les TDS

L’AIS vise à capturer toutes les transactions financières de l’année précédente comme –

a) Actions

b) Assurance

c) Cartes de crédit

d) Achat d’un bien

e) Fonds communs de placement

f) Salaire ou revenu d’entreprise

g) Dividendes

h) Intérêts sur SB A/c et dépôts.

La liste ci-dessus est juste indicative. C’est votre profil financier global et il sera affiné pour inclure plus de catégories.

« La nouvelle déclaration d’information annuelle (SIA) fournira des informations complètes sur le contribuable. L’AIS contiendra plus d’informations que le formulaire 26AS existant, qui fournit principalement des informations relatives aux transactions TDS et TCS. Le nouveau relevé AIS, outre les informations de base du contribuable, fournira des informations relatives à l’achat ou à la vente de biens immobiliers / valeurs mobilières, les envois de fonds à l’étranger, les opérations de fonds communs de placement, les informations reçues par le service des impôts de tout autre pays faisant l’objet d’un échange d’informations et informations relatives au paiement des taxes/demande/remboursement/procédures en cours/procédures terminées, etc. », a déclaré Gopal Bohra, associé, NA Shah Associates.

« Ainsi, la nouvelle déclaration AIS fournira des informations complètes sur le contribuable et sera considérablement utile lors de la préparation de la déclaration de revenus. Les informations seront fournies dans AIS après avoir supprimé les informations en double et le contribuable pourra télécharger ces informations aux formats PDF, JSON, CSV. Un contribuable peut soumettre des commentaires en ligne si les informations sont erronées ou se réfèrent à une autre personne/année, ou sont en double », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.