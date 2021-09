Déclaration d’Obama sur le 11 septembre : les meilleurs citoyens américains avancent dans les pires moments de la nation

L’ancien président Barack Obama a publié une déclaration marquant le 20e anniversaire de la mort de près de 3 000 personnes le 11 septembre 2001 lors d’actes de terrorisme à New York ; Arlington, Virginie ; et Shanksville, Pennsylvanie.

Au moment des attentats, Obama était sénateur de l’État de l’Illinois, mais il est devenu le plus directement lié à l’histoire du 11 septembre au cours de son premier mandat en tant que présent lorsque, en mai 2011, il a donné l’ordre aux forces américaines de mener un opération secrète pour capturer ou tuer Oussama ben Laden, le fondateur saoudien d’al-Qaïda, l’organisation terroriste qui a perpétré les attentats de 2001.

L’opération a entraîné la mort de Ben Laden à l’âge de 54 ans à Abbottabad, au Pakistan.

Le président de l’époque, Barack Obama, s’exprime à la Maison Blanche, le 19 juin 2014. (Associated Press)

Dans sa déclaration, Obama a choisi de se concentrer sur le personnel militaire, la police, les pompiers, le personnel médical et d’autres personnes qui ont risqué leur vie à la suite des attentats terroristes afin d’aider les autres.

Ci-dessous, la déclaration complète d’Obama :

Déclaration du président Obama à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux près de 3 000 hommes, femmes et enfants décédés le 11 septembre 2001, et encore plus qui ont perdu la vie au service de notre pays au cours des deux décennies qui ont suivi. Nous réaffirmons notre engagement à garder une confiance sacrée avec leurs familles, y compris les enfants qui ont perdu leurs parents et qui ont fait preuve d’une résilience extraordinaire. Mais cet anniversaire est aussi une réflexion sur ce que nous avons appris au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis cet horrible matin.

Cette liste de leçons est longue et croissante. Mais une chose qui est devenue claire le 11 septembre – et l’est toujours depuis – est que l’Amérique a toujours été le foyer de héros qui courent vers le danger afin de faire ce qui est juste.

Pour Michelle et moi, l’image durable de cette journée n’est pas simplement la chute de tours ou d’épaves fumantes. Ce sont les pompiers qui montent les escaliers alors que d’autres descendent. Les passagers décidant de prendre d’assaut un cockpit, sachant que cela pourrait être leur dernier acte. Les bénévoles se sont présentés dans les bureaux des recruteurs à travers le pays dans les jours qui ont suivi, prêts à risquer leur vie.

Au cours des 20 dernières années, nous avons vu le même courage et le même altruisme s’afficher encore et encore. Nous l’avons vu il y a dix ans lorsque, après des années de persévérance, nos militaires ont rendu justice à Oussama ben Laden. Et nous le voyons aujourd’hui – chez les médecins et les infirmières, fatigués par les os, faisant ce qu’ils peuvent pour sauver des vies ; les militaires, dont certains n’étaient même pas nés il y a 20 ans, se mettant en danger pour sauver les Américains et aider les réfugiés à trouver une vie meilleure ; les premiers intervenants luttant contre les incendies rugissants et la montée des eaux pour mettre les familles en sécurité. Ils représentent ce qu’il y a de mieux en Amérique, et ce qui peut et doit nous rassembler.

Le 11 septembre nous a rappelé à quel point tant d’Américains se donnent d’eux-mêmes de manière extraordinaire – pas seulement dans les moments de grande crise, mais chaque jour. N’oublions jamais cela et ne les tenons jamais pour acquis.