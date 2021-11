Déclaration du mari de Carrie Underwood, Mike Fisher, aux côtés d’Aaron Rodgers au sujet du vaccin COVID-19

Aaron Rodgers a naturellement été repoussé après sa décision de ne pas recevoir le vaccin COVID-19, mais il a trouvé du soutien auprès du mari de Carrie Underwood, l’ancien joueur de la LNH Mike Fisher. Fisher a partagé un graphique sur Instagram qui disait « Je suis avec Aaron Rodgers » à côté d’une longue légende expliquant sa décision.

« Je suis avec [Aaron Rodgers] », a écrit Fisher. « Je crois en la liberté de choisir ce que nous mettons dans notre corps et la liberté de conscience. Je suis d’accord avec lui sur le fait que la science montre clairement que la propagation du virus vacciné est fondamentalement au même taux que les non vaccinés. La LNH, la NFL et d’autres ligues ignorent la science et choisissent de contraindre et de punir les joueurs non vaccinés avec ces restrictions. »

« S’ils se souciaient vraiment de la santé des gens, ils auraient des tests quotidiens pour tous », a poursuivi Fisher. « Mais ces 2 dernières années nous ont clairement montré qu’il ne s’agit pas de notre santé, mais du contrôle de nos vies. Je ne le supporterai pas. Il est temps de lutter pour notre liberté médicale et je ressens pour ceux qui ont été licenciés pour avoir choisi la liberté médicale. Les personnes qui perdent leur emploi à cause d’un choix médical sont anti-américaines et inacceptables. Nous devons nous lever maintenant avant qu’il ne soit trop tard ! »

Underwood a fait face à sa propre réaction liée au COVID en août après avoir aimé une vidéo anti-masque sur Twitter. Dans la vidéo, le commentateur conservateur Matt Walsh a pris la parole lors d’une réunion du conseil scolaire de Nashville, au cours de laquelle il a fait une série de fausses déclarations sur COVID-19 et l’utilisation de masques au milieu de la pandémie en cours. À un moment donné, il a affirmé que COVID-19 ne représentait « presque aucune menace pour nos enfants » (NPR a rapporté que les cas de COVID-19 chez les enfants ont augmenté ces derniers temps au milieu de la montée de la variante delta, entraînant une augmentation de hospitalisations d’enfants). Il a également déclaré que faire porter des masques aux enfants à l’école s’apparentait à de la « maltraitance des enfants ». Dans sa légende de la vidéo, Walsh a qualifié un mandat de masque pour les enfants de « cruel et indéfendable ».

« Ce n’est pas seulement que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque », a écrit un fan à propos du soutien d’Underwood. « C’est que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque de Matt Walsh, l’une de ces voix histrioniques les plus négligentes sur le thème de la protection des enfants contre COVID. » Un autre a pesé: « Alors Carrie Underwood est une anti-masqueuse? Jésus prend le volant en effet. »