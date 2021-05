Déclaration d’urgence des forces de piratage des pipelines dans les États-Unis et dans 17 États ⋆ 10z viral

L’opérateur du plus grand pipeline de carburant d’Amérique a suspendu toutes ses opérations vendredi en raison d’une attaque de ransomware.

«C’est ce dont les entreprises doivent maintenant s’inquiéter», a déclaré dimanche la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, lors d’une interview sur «Face the Nation» de CBS. «Malheureusement, ces types d’attaques sont de plus en plus fréquents. Ils sont là pour rester.

Colonial Pipeline livre de l’essence, du diesel, du carburant aviation et du mazout de chauffage des raffineries du Texas aux consommateurs des régions du sud-est et du centre de l’Atlantique des États-Unis. Les principaux consommateurs comprennent les aéroports de Nashville, TN, Atlanta, GA, Raliegh-Durham et Charlotte, Caroline du Nord.

Colonial a pu redémarrer dimanche certains pipelines latéraux plus petits, acheminant le carburant entre certains terminaux et points de livraison, mais ses quatre principales lignes de transport sont toujours fermées.

“Nous sommes en train de restaurer le service sur d’autres latéraux et ne remettrons notre système complet en ligne que lorsque nous pensons qu’il est sûr de le faire, et en pleine conformité avec l’approbation de toutes les réglementations fédérales”, a déclaré la société dans un communiqué. .

Alors que le département américain de l’Énergie dirige la réponse fédérale et que la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) de Homeland Security travaille avec Colonial pour faire face aux attaques.

«C’est un effort de tous les mains sur les ponts en ce moment», a déclaré Raimondo. «Nous travaillons en étroite collaboration avec l’entreprise, les autorités nationales et locales pour nous assurer qu’ils reprennent leurs activités normales le plus rapidement possible et qu’il n’y a pas de perturbations d’approvisionnement.

Le gouvernement fédéral a déclaré dimanche un état d’urgence affectant 17 États et DC. La déclaration supprimera les limites de transport de carburant par d’autres moyens.

«Cette déclaration aborde les conditions d’urgence créant un besoin de transport immédiat de l’essence, du diesel, du carburéacteur et d’autres produits pétroliers raffinés et fournit les secours nécessaires», a déclaré le ministère des Transports.

Les États et les habitants concernés sont l’Alabama, l’Arkansas, le District de Columbia, le Delaware, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Mississippi, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas et la Virginie.

La question de savoir si la cyberattaque provoque des pénuries et des pics de prix dépend de la pénétration des pirates dans les systèmes d’exploitation des pipelines. Si les pirates de ransomware avaient accès à ces systèmes, cela pourrait maintenir les lignes principales fermées pendant plusieurs jours.

Il y a suffisamment de stockage de carburant raffiné pour retarder une brève interruption, mais si le pipeline reste fermé plus longtemps, cela pourrait causer de graves problèmes.

«Une panne d’un à deux jours est vraiment un inconvénient mineur», a déclaré Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates. Mais au quatrième ou cinquième jour, a-t-il déclaré, «nous pourrions voir un impact beaucoup plus étendu sur de vastes zones du centre de l’Atlantique et du sud-est.

Colonial Pipeline a subi une fuite de pipeline en septembre 2016 qui a provoqué des pénuries de gaz et des flambées de prix. Puis, en octobre 2016, une explosion du pipeline colonial a menacé de faire de même.