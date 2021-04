Déclaration forte de LaLiga sur la Super League

19/04/2021

Activé à 12 h 01 CEST

LaLiga s’est déjà prononcée sur la création de la Super League européenne, annoncée dimanche soir dernier, quelques heures à peine avant l’annonce du nouveau format de la Ligue des champions pour la période triennale 2024-2027. Eh bien, le même jour, Javier Tebas, président de l’institution, a déjà condamné la création de celle-ci à travers ses réseaux sociaux. Maintenant, la ligue elle-même le fait.

La déclaration commence avec force: “LaLiga condamne fermement la proposition annoncée de créer une compétition européenne sécessionniste et élitiste, qui attaque les principes de compétitivité ouverte et de mérite sportif qui occupent les profondeurs de l’écosystème footballistique national et européen “.

Pour continuer à souligner que cette Super League détruit le rêve des clubs les plus humbles de se qualifier pour les plus grandes compétitions européennes. Poursuivant dans la même ligne, il souligne: “Ce n’est rien de plus qu’une approche égoïste, conçue pour enrichir davantage les plus riches.”.

En même temps, informe que cela peut affecter négativement le reste des sports avec lesquels LaLiga collabore: “LaLiga contribue plus de 126 millions d’euros et met en danger le système de contributions approuvé dans le Pacte de Viana”.

Enfin, ils ont signalé que: “Nous utiliserons tous les outils à notre disposition et Nous travaillerons avec toutes les parties impliquées pour défendre l’intégrité et l’avenir du football espagnol dans le meilleur intérêt du football.“, réaffirmant ainsi sa position totalement contre.

N’oubliez pas que jusqu’à 3 clubs espagnols seront membres fondateurs de la nouvelle Super League. Ce sont le Barça, Madrid et l’Atlético de Madrid.