Déclaration officielle de Ramos sur la liste de Luis Enrique

24/05/2021

Activé à 15:17 CEST

.

Sergio Ramos, la grande absence dans la liste des Luis Enrique Martinez pour l’Euro 2020, il a expliqué à travers ses réseaux sociaux qu’il avait eu du mal à atteindre 100% avec le Real Madrid et l’équipe nationale, et a assuré que “ça fait mal de représenter son pays, mais il faut être honnête et sincère”.

Bouquets Il a indiqué dans son récit officiel, au travers de plusieurs tweets, qu ‘”après quelques mois ratés et une saison atypique et différente” de ce qu’il avait vécu tout au long de sa carrière “l’Eurocup se joint”, en restant en dehors des 24 convoqués par l’entraîneur espagnol.

“Je me suis battu et j’ai travaillé corps et âme tous les jours pour pouvoir atteindre 100% avec le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez. Ça fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et pas défendre l’Espagne mais, dans ce cas, il vaut mieux se reposer, se remettre complètement et, l’année prochaine, revenir comme nous l’avons toujours fait. Ça fait mal de ne pas représenter votre pays, mais il faut être honnête et sincère », a-t-il soutenu.

Bouquets, le footballeur qui a disputé le plus de matchs de l’histoire de La Roja (180) et qui avait enchaîné quatre Coupes du monde et trois Coupes d’Europe de suite, souhaite à tous ses coéquipiers “la meilleure des chances” dans un fil qui mène à deux photographies évoquant les deux tournois continentaux qu’il a remportés avec l’équipe nationale en 2008 et 2012.

“Et j’espère que nous aurons une grande Coupe d’Europe. Je vais applaudir comme un de plus de chez moi. Un grand salut à tous et toujours # VivaEspaña et #HalaMadrid!” À partir de janvier.