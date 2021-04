Déclaration sur les athlètes expulsés d’EXATLON USA

Telemundo L’équipe Contendientes de la 5ème saison d’Exatlon USA.

Depuis que la nouvelle a éclaté sur l’expulsion possible de deux athlètes d’Exatlon United States pour rupture de contrat, beaucoup ont été les théories qui ont été tissées dans différents portails de fans sur ce qui se serait passé dans les coulisses de la soi-disant «Fiercest Competition of le monde. Planète “.

Athlètes expulsés et autres sanctionnés

Différents portails et chaînes de fans YouTube bien connus ont rapporté l’expulsion de deux athlètes de la compétition pour avoir enfreint les règlements imposés, un fait que NowHow a pu confirmer avec des sources de la production du programme.

Ce que l’on sait aujourd’hui, grâce à ces sources citées, c’est que tant Denisse Novoa, du côté de Team Contendientes, que «El Tanque» Frank Beltre, du côté de Team Famosos, ne feraient plus partie de la compétition. des substances et des téléphones portables y ont été trouvés, tous deux strictement interdits par la production du programme du concours.

Jusqu’à aujourd’hui, vendredi 9 avril, il n’y avait pas eu de déclaration officielle de Telemundo, la maison d’Exatlon Etats-Unis, pour maintenir l’équilibre de la continuité du programme, car entre ce qui est transmis à l’écran et les enregistrements il y aurait environ deux semaines de différence. À l’avance, il était possible de savoir sur différentes chaînes YouTube spécialisées dans l’Exatlon United States, que ce dimanche 11 avril prochain, serait le jour où Denisse Novoa et Frank Beltre quitteraient définitivement la compétition, et même des sanctions sont imposées à d’autres athlètes qui le feraient. ont été impliqués dans l’infraction qui a causé leur expulsion.

Déclaration officielle sur les athlètes expulsés

Dans la perspective de ce dimanche 11 avril, lorsque les deux athlètes susmentionnés ne font plus partie du programme de la compétition, la chaîne de télévision a publié le communiqué officiel suivant qui nous a été envoyé par l’intermédiaire de l’un de ses porte-parole:

«Afin de préserver l’intégrité de la compétition, il existe des règles et directives strictes que tous les participants d’Exatlon USA doivent suivre. Certains athlètes ont enfreint ces règles et sont réprimandés. Notre plus haute priorité est de favoriser un environnement concurrentiel sûr et équitable pour tous les participants et de veiller à ce que quiconque enfreigne les règles et règlements du programme soit réprimandé.

Telemundo traite ainsi la situation des athlètes réprimandés, précisant que l’entreprise a pris des mesures à l’égard de ceux qui auraient commis les fautes qui vont à l’encontre du devoir d’une compétition sportive de la stature d’Exatlon United States.

Du côté de Frank et Denisse, il n’y a eu aucun commentaire au-delà des messages sur les réseaux sociaux qui ont amené les adeptes à formuler leurs propres conclusions anticipées, mais une fois sortis de la compétition, les deux athlètes pourront raconter officiellement leur version de l’histoire.

Malgré la polémique: Exatlon United States continue

Pendant ce temps la compétition se poursuit avec des circuits de crise cardiaque et des prix impressionnants, marquant l’histoire avec plus d’un million de dollars, il a même été possible de savoir de nos sources internes que ce 11 avril prochain il n’y aura pas de cérémonie de lutte pour la permanence, mais plutôt à Sinon, les athlètes mesureront les forces par deux voitures.

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires