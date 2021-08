Déclarations choquantes de Jamie Spears sur les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de Britney

Le père de Britney Spears, James, a déclaré que «problèmes de toxicomanie et de santé mentale“De sa fille sont beaucoup plus graves qu’on ne le sait et il a insisté pour qu’il le soit”trahi« Pour son travail en tant que tuteur de la pop star : “Le public ne connaît pas tous les faits”.

Spears, qui a récemment démissionné en tant queConservatrice de l’héritage de la chanteuse de 39 ans après qu’elle l’ait accusé d’abus devant la justice américaine, vient de présenter documents judiciaires dans laquelle il affirme que les gens le « loueraient » s’ils connaissaient des informations »hautement confidentiel “ sur la gravité des problèmes rencontrés par l’artiste.

Dans un dossier du tribunal de Los Angeles plus tôt ce mois-ci, les avocats de Spears ont déclaré : «Si le public connaissait tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, non seulement ses hauts mais aussi ses bas, toutes les dépendances et les problèmes mentaux, les problèmes de santé avec lesquels elle a lutté et tous les défis de la curatelle, ils feraient l’éloge M. Spears pour le travail qu’il a fait, ils ne le dénigraient pas”.

“Mais le public ne connaît pas tous les faits et n’a pas le droit de sachez-le », a ajouté Spears dans de nouveaux documents judiciaires déposés par l’intermédiaire de ses avocats.

Jamie Spears a obtenu 16 000 $ par mois depuis 2009, plus les frais de bureau mensuels et un pourcentage du revenu brut des tournées de Britney Spears et de sa résidence de plusieurs années à Las Vegas, selon le dossier du 26 juillet. Et si le père du chanteur se tourne vers les avocats – ce qu’il fait assez souvent – son temps est payé avec l’argent de sa fille. Dans le passé, ces factures se chiffraient en millions.Mathew Rosengart, nouvel avocat de Britney Spears (Photo: .)

Dans les dossiers judiciaires, James Spears a nié contrôler le régime d’assurance-médicaments de Britney, affirmant que le médicament était supervisé par Jodi Montgomery, la tutrice temporaire de la chanteuse..

Le chanteur a déclaré avoir été contraint de prendre des médicaments tels que le lithium lors d’une récente comparution devant le tribunal. Spears s’est défendue et a déclaré que le traitement de sa fille avait été convenu avec Montgomery, le défunt psychiatre de Britney, le Dr Benson, son ancien avocat Sam Ingham III et d’autres experts médicaux.

De plus, il a affirmé que son rôle principal dans le traitement médical de Britney était de payer les factures, notant que Montgomery avait reçu 10 000 USD par mois pour régler le problème, mais les frais médicaux sont souvent “Ils ont dépassé cette somme.”

Le 12 août, James Spears a accepté de quitter le poste de conservateur de la succession de l’interprète et a expliqué cela et veut travailler avec le tribunal et Matthieu Rosengart, le nouvel avocat du chanteur, dans une transition ordonnée vers le prochain tuteur.

Rosengart a expliqué que bien que ce soit une bonne nouvelle que James et son équipe aient quitté la tutelle, ils sont mécontents de l’attitude déplorable que l’homme a adoptée contre sa propre fille. “C’est une justification pour britney. Cependant, nous sommes déçu par ses attaques continuelles honteuses et répréhensibles contre Mme. Lances et d’autres », a indiqué la publication dans un communiqué.

Rosengart a insisté pour que sIls continueront avec une enquête sur la conduite de James et de son entourage au cours des 13 dernières années, alors qu’il gagnait des millions de dollars avec l’argent de sa fille.

Spears a souligné que son seul objectif a été «sauvegarder“A sa fille, ajoutant :” Il ne fait aucun doute que la curatelle a sauvé Mme Spears du désastre, l’a soutenue quand elle en avait le plus besoin, cela la protégeait, elle et sa réputation, du mal et facilitait la restauration de sa carrière. »

Et bien qu’il ait reconnu que Britney se sentait «limité« Pour son traitement, les médecins ont pris ces décisions conjointes pour la protéger de l’automutilation.

James Spears a ajouté qu’il était prêt à se retirer pour éviter que sa fille n’ait à faire face à un “différend public” exténuant. Pourtant, il a dit qu’il ne devrait pas être licencié ou suspendu, mais il prévoit de démissionner au bon moment.

Spears est sous la garde de sa fille depuis 2008.

Source : Infobae