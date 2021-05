Déclarations d’après-match de Leonardo sur l’avenir de Neymar et Mbappé

05/05/2021 à 01:02 CEST

Le directeur sportif du PSG s’est entretenu avec les microphones du RMC à la fin du match au cours duquel les Parisiens ont été éliminés de la Ligue des champions aux mains de Manchester City de Pep Guardiola par 2-0 et un total de 4-1. Bien que le projet millionnaire est construit pour gagner un jour l’orejona, l’année dernière ils ont déjà raté l’occasion en perdant la finale contre le Bayern et cette année, en restant en demi-finale et face à la menace que Paris d’une éventuelle évasion des stars ‘, a déclaré que: “SJe suis optimiste quant à l’avenir. »

La réponse est à la question évidente et, en même temps, répétitive, de savoir quand les deux stars du groupe dirigé par Pochettino se renouvelleront. Le Brésilien et le Français dirigent l’ensemble de la direction et, malgré le fait qu’à d’innombrables occasions, il a été déclaré que les contrats étaient prêts à être signés, il n’y a pas encore de confirmation. Leonardo a retiré des balles, encore une fois: “Honnêtement, ce n’est pas aujourd’hui le jour pour parler de l’avenir de Neymar et Mbappé ou pour annoncer ce qui les concerne.”

Avant de se déclarer optimiste quant à l’avenir, le Brésilien a tenu à féliciter les joueurs: “Nous devrions être fiers de ce que nous avons fait sur le terrain. Notre objectif était de gagner. Nous avons joué mieux qu’eux dans deux parties de quatre qui ont été jouées. Nous sommes sortis de situations difficiles dans la compétition. “