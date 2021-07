Déclarations de Gabriel Escobar et Enmanuel Reyes Pla de Tokyo

Hier matin, les combattants espagnols Gabriel Escobar Oui Enmanuel Reyes Pla, deux de nos quatre balles à Tokyo, a fait des déclarations aux médias, dont nous avons extrait quelques fragments :

Gabriel Escobar : « Un mois après les qualifications, nous avons eu les Jeux olympiques et le report était mieux pour moi. Je pensais que de cette façon j’étais plus concentré et que j’avais un an pour me préparer complètement ; ça me convenait ».

“Le coach nous dit d’être confiants. Nous avons gagné des gens qui sont parmi les meilleurs au monde. Nous sommes prêts à battre n’importe qui ».

Emmanuel Reyes Pla : « La box que j’ai est la meilleure, je sais que je suis du côté des grands boxeurs. Mais tu dois avoir du respect pour moi, je suis un danger pour eux, pas eux pour moi. Nous allons battre le Kazakh, car je l’ai déjà battu ; et ça se verra ».

« La route est dure, tout le monde a une route difficile dans la vie. Avec des sacrifices et des efforts, je regarde en arrière et tout ce qui se passe n’a pas été vain. Dieu merci, nous gagnerons la médaille d’or et hisserons le drapeau de l’Espagne, c’est ce que nous essayons ».