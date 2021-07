Déclarations de l’Uruguayen Amilcar Vidal après sa victoire sur l’Américain Immanuwel Aleem

AMILCAR VIDAL

«Je n’ai pas été surpris par sa stratégie consistant à chercher à se battre de près. C’est quelque chose que nous avons entraîné. Je voulais le frapper de près pour lui montrer mon pouvoir. C’était un beau combat contre un adversaire très coriace, mais je n’ai jamais perdu mon sang-froid et l’effort que j’ai fait pour m’entraîner avec mon frère a payé ».

«Nous nous sentions en sécurité (en équipe) et je savais que (Aleem) se sentirait une fois que j’aurais trouvé la distance. Honnêtement, je me sentais comme un gagnant, mais je ne suis pas venu pour discuter de ces choses. »

«J’ai peut-être perdu mon chemin pendant quelques rounds, mais j’ai repris le contrôle du combat et j’ai donné autant que j’ai reçu. Comme je vous l’ai déjà dit en conférence de presse, j’y vais étape par étape. Nous avons touché un gros gagnant ce soir, et maintenant mon promoteur me fera savoir quelle est la prochaine étape, nous sommes heureux et à l’aise à 160 livres. L’Uruguay peut dormir tranquille en sachant qu’il y a Amilcar Vidal depuis un moment ».

Photos: Amanda Westcott / Showtime