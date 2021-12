Déclarations de Stephen Curry après avoir vaincu les Suns

Dans cet article, nous examinerons les déclarations du joueur des Golden State Warriors, Stephen Curry après défaite aux Soleils dans la NBA.

Vendredi soir, Stephen Curry et les Golden State Warriors cherchaient à se venger de Chris Paul et des Phoenix Suns. Plus tôt cette semaine, les deux équipes se sont rencontrées et les Suns ont remporté la victoire. Vendredi soir, c’était la 52e rencontre entre Curry et Paul, et les Warriors ont gagné gros cette fois.

Dans son interview d’après-match, Curry a parlé de ce que c’est que de se battre au fil des ans avec l’un des meilleurs de la NBA, Chris Paul.

« C’est super de voir l’évolution de nos deux courses. Le fait que nous soyons toujours dans une situation où nous jouons à des jeux significatifs. Cela fait vraiment ressortir le meilleur de vous », a déclaré Curry à ClutchPoints.

Dans ces 52 matchs les uns contre les autres, la star des Warriors a l’avantage sur Paul avec une fiche de 29-23, selon landofbasketball.com. Dix-huit de ces matchs étaient en séries éliminatoires, et ils sont au point mort, en remportant neuf chacun.

Les Warriors qui ont battu les Suns vendredi sont à égalité dans la série de la saison entre les deux équipes. Mais un bris d’égalité est prévu le jour de Noël, et ce sera un match que les deux équipes auront encerclé sur leur calendrier.

Ce sont les deux meilleures équipes de la NBA en ce moment, et le match d’échecs sur le terrain entre les deux a des fans de basket-ball avides de séries éliminatoires. Les deux groupes s’affronteront en séries éliminatoires, mais rien ne garantit que nous verrons ce match à ce moment-là.